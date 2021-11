El G20 recomendó al FMI revisar su política de sobrecargos para los países endeudados con el organismo

El documento con la conclusión final del G20 que se llevó a cabo en Roma incluyó, en su jornada final de este domingo, entre otros puntos, uno de los principales reclamos del presidente Alberto Fernández con respecto a la negociación de la deuda con el FMI, esto es, la recomendación por parte del propio G20 al organismo de crédito de revisar su política en cuanto a los denominados “sobrecargos”.

Esta mención del G20 ilusiona al Gobierno, ya que de prosperar en la votación del board del Fondo (algo aún lejano), la Argentina se ahorraría unos u$S 1000 millones anuales dentro del esquema de repago de la deuda con el FMI.

A ese punto vital se agregó, además, otro, que también fue parte de una propuesta del mandatario argentino: que el G20 sugiera la creación de un fondo de resiliencia con la meta de asistir a los países más vulnerables. En esta línea hubo otro elemento que reforzó esta solicitud: la devolución al FMI por parte de los países más ricos de unos u$s 100.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs) de un total de u$s 650.000 millones que fueron emitidos por el FMI para hacer frente al impacto de la pandemia. Esos recursos, y otros cedidos por las potencias globales, podrían ser redistribuidos para los países en problemas, entre ellos la Argentina. La idea fundamental es que como los países más poderosos son, al mismo tiempo, los mayores accionistas del FMI, éstas naciones recibieron proporcionalmente mayor cantidad de ingresos en DEGs y paradójicamente no los necesitan.

Si bien en el marco del G20 las fuentes de la Casa Rosada confirmaron la buena disposición de países importantes dentro del FMI como Francia e incluso Alemania, la cuestión parece no estar tan definida y hasta ser renuente en algún punto entre los socios más importantes como Estados Unidos, la misma Alemania y Japón cuando se trata de votar una modificación de impacto burocrático.

Huelga decir que la recomendación del G20 no implica conformidad del FMI. El organismo se maneja de manera autónoma con respecto al Grupo multilateral, y podría dar señales o incluso enfriar la discusión, algo que en ocasiones ha hecho tanto algún funcionario del gobierno estadounidense como también el propio Fondo.

En este sentido, el comunicado también le planteó enfáticamente al FMI la necesidad de creación de un fondo de Sustentabilidad y Contra la Pobreza, que inyecte recursos en los países más dañados por la pandemia del Covid19,

El presidente argentino tuvo tres intervenciones importantes al margen de los encuentros bilaterales. En la primera de esas ponencias, se mostró muy duro con el organismo, en línea con la estrategia que el Gobierno parece haber definido para tratar de torcerle el brazo a Kristalina Georgieva, la titular del FMI.

“El actual sistema, que prioriza a la especulación por sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar. La deuda externa que mi gobierno heredó con el Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos afrontando es un claro ejemplo de lo que está mal: única en la historia por su monto y por sus condiciones de repago, aprobada para favorecer a un gobierno en la coyuntura, acaba condenando a generaciones que miran impávida el destino que le ha sido impuesto”, dijo el mandatario argentino.

Además, sentenció: “No hay inocentes en esa historia. Son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes, como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada”.

“Que nadie se confunda. No vengo a renegar del capitalismo. Vengo a alzar mi voz contra los que han sometido al capitalismo de la producción y el trabajo a la lógica de la especulación financiera. La ética social debe darle contenido a la economía”, dijo.

Reunión de Guzmán

El ministro de Economía Martín Guzmán se reunirá este lunes con la directora para el hemisferio occidental del FMI, Julie Kozak. El encuentro, que se desarrollará en la embajada argentina de Roma, tendrá como eje la continuidad de las conversaciones de carácter técnico entre a Argentina y El FMI por el repago de la deuda que nuestro país le adeuda al organismo.

Se trata del segundo cónclave en apenas 48 horas teniendo en cuenta que el último viernes, el ministro de Economía mantuvo una reunión con la funcionaria en la sede diplomática argentina en Roma y allí fue que confirmaron el nuevo encuentro.

Como se sabe las negociaciones con el FMI están frenadas, si bien, a nivel político, los contactos entre ambos son fluidos y hasta podría decirse, amables. Ese clima armónico pero estéril en términos del avance de las conversaciones se vio quebrado por las distintas

El comunicado del G20

“Nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios.”

Fondo de resiliencia y sostenibilidad

“También pedimos al FMI que establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés) -en línea con su mandato- para proporcionar financiación asequible a largo plazo para ayudar a los países de ingreso bajo, a los pequeños estados insulares en desarrollo y a los países vulnerables de ingresos medios a reducir los riesgos para la estabilidad de la balanza de pagos futuros, incluidos aquellos derivados de las pandemias y el cambio climático”.

Derechos especiales de giros

”Acogemos con satisfacción la nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG), implementada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 23 de agosto de 2021, que ha puesto a disposición el equivalente a 650 mil millones de dólares en reservas adicionales a nivel mundial”.

“Estamos trabajando en opciones para que los miembros con fuertes posiciones externas amplíen significativamente su impacto a través de la canalización voluntaria de parte de los DEG asignados para ayudar a los países vulnerables, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales”.

Deudas soberanas

“Acogemos con satisfacción los progresos realizados en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI por sus siglas en inglés) del G20, que también ha sido acordada por el Club de París”.

“Subrayamos la importancia de que los acreedores privados y otros acreedores bilaterales oficiales ofrezcan un tratamiento de la deuda en condiciones al menos igual de favorables, de acuerdo con el principio de comparabilidad de trato”.

Arquitectura financiera internacional

“Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la resiliencia financiera a largo plazo y el apoyo al crecimiento inclusivo, inclusive mediante la promoción de flujos de capital sostenibles, el desarrollo de los mercados de capital en moneda local y el mantenimiento de una Red de Seguridad Financiera Global fuerte y eficaz, cuyo centro sea un FMI fuerte, basado en cuotas y con recursos adecuados”.

“Seguimos comprometidos con la revisión de la adecuación de las cuotas del FMI y continuaremos el proceso de reforma de la gobernanza del FMI en el marco de la 16ª Revisión General de Cuotas, incluyendo una nueva fórmula de cuotas como guía, antes del 15 de diciembre de 2023”.

Recuperación económica y Covid 19

“A lo largo de 2021, la actividad económica mundial se ha recuperado a un ritmo constante, gracias al despliegue de las vacunas y a la continuidad de las políticas de apoyo. Sin embargo, la recuperación sigue siendo muy divergente entre países y hacia su interior, y continúa estando expuesta a riesgos asociados, en particular la posible propagación de nuevas variantes del COVID-19 y los ritmos desiguales de vacunación.”

“Reafirmamos nuestra determinación de utilizar todas las herramientas disponibles por el tiempo necesario para hacer frente a las consecuencias adversas del COVID-19, en particular para los más afectados, como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y de baja calificación, y sobre las desigualdades”.

“Seguiremos promoviendo la recuperación, evitando quitar cualquier medida de apoyo de manera prematura, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal a largo plazo, y salvaguardando los riesgos y los efectos indirectos negativos”.

