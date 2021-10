¿Qué dice la reglamentación para circular con monopatín por la ciudad de Posadas?

La cuidad de Posadas está adherida a la Ley Nacional de Tránsito y a la reglamentación para el uso de monopatines y vehículos de movilidad personal. Los elementos de seguridad requeridos son disponer de un casco, debe tener luces, y frenos. La circulación no debe superar los 30 km/h y únicamente se puede ir por la zona urbana, asimismo la autovía y la ruta quedan fuera de lo habilitado.

Según la ordenanza por Seguridad Vial, no se puede hacer uso del monopatín eléctrico por las veredas, las bicisendas y ciclovías, únicamente por las calles en una velocidad reducida. Para las avenidas está permitido solamente circular por el lado derecho.

Luis Di Falco – Radio República

Según la reglamentación para la venta de monopatines, el presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones, Luis Di Falco, explicó que los aparatos deben tener luces blancas adelante, rojas en la parte trasera del vehículo, y luz de freno. A su vez, mencionó que no se puede transitar con auriculares.

Para adquirir el vehículo eléctrico por el momento no es obligatorio contar con una compañía de seguros “La reglamentación no pide que tengan seguro, hace mucho venimos insistiendo en Posadas de que necesitamos reglas diferentes con respecto a este tipo de vehículos”. No obstante, hay empresas que ofrecen el seguro contra robos.

En cuanto a la distancia consideró que se cumpla la misma ordenanza que tienen los motociclistas, de circular en paralelo de un metro y medio de los vehículos que están estacionados. Para las calles no es obligatorio la circulación por un solo lado, es libre siempre y cuando se respete el limite de velocidad de no más de 30 km/h.