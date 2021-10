Eldorado | Denuncian que hubo infiltrados en un violento reclamo de vecinos en el edificio de la CEEL

Un confuso episodio tuvo lugar en la mañana de este viernes, en la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (CEEL), cuando durante una manifestación de vecinos del barrio Elena de ese municipio, que reclamaban por la falta de agua, terminó con hechos de violencia incluso con privación de la libertad de los empleados de la cooperativa, tras el bloqueo de los accesos durante una hora.

Al respecto, Raúl Galeano, síndico de la CEEL, precisó que el reclamo estaba vinculado con la llegada del suministro de agua al barrio, ya que el lugar no cuenta con la red del servicio; sin embargo, el modo utilizado no fue pacífico, según relató.

“Mas allá de la razón de la protesta, hoy fue bastante complicado, si vamos a lo que es la ley, las personas que estábamos adentro estábamos como secuestrada y no nos dejaban salir ni entrar, extorsionando de esa manera como para poder dialogar”, detalló.

Pero las víctimas no solamente fueron quienes trabajan en la cooperativa, sino además, los ciudadanos que asistieron a hacer trámites: “A una señora la empujaron en la entrada y le impidieron ingresar”, recordó.

No obstante, Galeano, distinguió a dos grupos de manifestantes: por un lado los vecinos que fueron a protestar por un pedido legítimo -que eran muy pocos-; mientras que otro sector era gente que agitaba el conflicto, y que no eran residentes del barrio Elena.

En ese sentido, precisó que las personas que se hicieron presentes, no estaban organizadas, incluso no contaban con un representante o vocero con quien pudieran dirimir el conflicto en cuestión. Además, más allá del ofrecimiento a entablar un diálogo, la protesta no paraba y continuaban bloqueando la entrada a la CEEL.

“Tenemos identificados, son personas que estaban afuera operando fue una cuestión política, porque no hubo una organización”, agregó. De acuerdo al relato del síndico, todos los accesos fueron bloqueados, y se colocaron piedras en las entradas.

Por otro lado, contó que uno de los pedidos que se escuchaban durante la protesta era “el agua gratis”, una idea que según argumentó, es inviable dado que el barrio no cuenta con la red de agua y se requiere de una gran inversión para llevar a cabo la obra. A raíz de lo sucedido, es que considera que la causa de la medida tiene que ver con cuestiones políticas, más allá del reclamo de fondo.

Pese a los incidentes provocados, no se realizó una denuncia ante la Justicia, y se aguarda la designación de un representante del barrio para poder establecer un diálogo que permita llegar a un acuerdo para solucionar el problema.