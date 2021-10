Preocupación en Reino Unido por una bacteria que se transmite por vía sexual

La rápida propagación de una bacteria que se transmite por vía sexual, encendió las alarmas de la comunidad científica en Reino Unido. Los medios locales confirmaron en las últimas horas la preocupación en Reino Unido por una bacteria de rápida transmisión.

Luego de los estragos causados por el coronavirus el mundo se encuentra en alerta. Los científicos están más atentos que nunca con el fin de poder evitar futuras amenazas. Nadie quiere volver a pasar por una situación parecida nunca más. Por ello cuando en las últimas horas apareció una nueva bacteria en el Reino Unido, miles de personas entraron en pánico. El microbio fue llamado “comecarne” y según las últimas investigaciones se descubrió que se transmite por vía sexual.

Los medios locales han informado que la enfermedad ha comenzado a propagarse rápidamente en el país. Por ello, los médicos concuerdan en que ha sido detectada a tiempo. Desde el Centro de Prevención y Control de Enfermedades han explicado que se reproduce fácilmente en los genitales y que hasta es capaz de causar úlceras en la piel de quienes la contraen. La bacteria klebsiella granulomatis es la principal causante de esta nueva enfermedad que no deja de ser motivo de miedo en varios países.

Altamente contagioso, este virus se caracteriza por la presencia de cuerpos de donovan que son los que le dan su nombre. Lo más peligroso de la bacteria es que se alimenta de carne, es por ellos que las úlceras “rojas carnosas” que salen llegan a ser sumamente dolorosas y muy molestas. Incluso, los especialistas han detallado que los casos de contagios son relativamente raros si se los compara con otras infecciones de transmisión sexual.

El aumento de pacientes comenzó en el año 2016. “Las cifras sugieren que la donovanosis, que anteriormente se pensaba que estaba restringida a lugares como India, Brasil y Nueva Guinea, se está volviendo más común en estas costas”, ha explicado Shree Datta, una doctora de My Health Care Clinic que se encuentra en Londres. Lo que ha generado el estado de alerta es el hecho del rápido aumento de casos en países donde antes no existía, como por ejemplo en el Reino Unido. En el lugar se reportaron 30 pacientes con la bacteria “comecarne” en el 2019 y desde allí la cifra no ha parado de aumentar.

La experta también sostuvo que “los casos graves pueden provocar cicatrices permanentes y daños en los genitales, así como decoloración e incluso hinchazón irreversible, por lo que definitivamente es algo a tener en cuenta”. Además, informó que la infección endémica se da mayormente en adultos de entre 20 y 40 años sin pareja estable. Es que al igual que HIV se le atribuye a quienes tienen múltiples relaciones sexuales con diferentes personas.

