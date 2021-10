La Cámara de Representantes de Misiones aprobó más de 100 leyes durante este año

En un año de gran productividad legislativa, la Cámara de Representantes de Misiones superó este jueves el centenar de proyectos aprobados. Su presidente, Carlos Rovira, destacó la especificidad y la diversidad de los proyectos que fueron aprobados por los legisladores.

La Cámara de Representantes de Misiones superó este jueves el centenar de proyectos aprobados. En particular, durante su XIII Sesión Ordinaria, se sancionaron Programas relativos al fomento de la producción arrocera en la provincia, así como a la concientización sobre los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo. Además, se donó un inmueble a la Asociación Guías de Turismo de Iguazú, se trató la consolidación normativa 2021, y se instituyó el lema del año próximo.

El presidente del cuerpo, Carlos Rovira, hizo uso de la palabra por primera vez en el año para destacar la calidad, especificidad y diversidad de las leyes que fueron aprobadas durante el año legislativo.

“Esta cámara ha tratado asuntos, todos directamente vinculados a las órbitas de interés de todos los grupos sociales de la provincia, desde el medio ambiente, la educación, la salud, la infraestructura, la tecnología, la juventud, la niñez, las cuestiones de violencia de cualquier naturaleza, todas, una especificidad nunca vista”, subrayó.

El conductor del Frente Renovador de la Concordia invitó a comparar el trabajo y la evolución del Poder Legislativo misionero en comparación con otros del pasado y apuntó a la situación que se vive a nivel nacional en el Congreso de la Nación.

“Desde cámaras y parlamentos donde no se respetaba ni siquiera el horario, no se sabía en qué momento iba comenzar una sesión y menos en qué momento terminaba. Terminaban por ahí días distintos porque se retiraba un bloque o se retiraba la mayoría. La no grieta en Misiones y la grieta nacional la marcan en Buenos Aires”, indicó.

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad el Presupuesto 2022 elaborado por el gobierno provincial @prensa_camara @rovira_carlos https://t.co/1PJpflb00p — misionesonline.net (@misionesonline) October 22, 2021

Rovira puntualizó que en Buenos Aires, para sesionar, primero hay que habilitar el quorum y aseveró que en el 90% de las sesiones, la falta de quorum hizo fracasar las sesiones. “Eso es el cerne de la grieta, desviar la posibilidad de que el pueblo tenga habilitado el debate”, advirtió.

Para Rovira, no existe parlamento en el país que con 13 reuniones hay aprobado más de 100 leyes de la naturaleza de las aprobó la Cámara de Representantes.

Rovira anunció que Misiones acordó con comercializadoras internacionales la venta de sus activos ambientales @rovira_carlos @patlombardi https://t.co/hN7Kq2O53x pic.twitter.com/iDIOR9OkPg — misionesonline.net (@misionesonline) October 15, 2021

“Más de 1.500 asuntos entre sanciones de todas las comisiones de esta cámara y lo que es más importante, la mitad de esas leyes históricas, un récord histórico de sanciones, han sido de legisladores de mandato cumplido, esto no ocurrió nunca en la historia de este Poder Legislativo de la provincia”, destacó.

Sesión de este jueves

Este jueves, los diputados misioneros crearon el Programa de fomento y desarrollo de la actividad arrocera. El objetivo principal de la iniciativa es promover la producción de arroz y contribuir a la sustentabilidad económica, social y ambiental de la cadena arrocera, a través del desarrollo de cultivares e integración de buenas prácticas de manejo, optimizando el potencial de rendimiento, la calidad de grano, la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales en los procesos productivos.

De manera específica, el Programa se propone:

Promover el desarrollo sustentable de la actividad , el consumo y el bienestar socioeconómico de los productores y sus familias

, el consumo y el bienestar socioeconómico de los productores y sus familias Aumentar la diversificación agrícola de la Provincia , incentivando el cultivo de arroz en sus diferentes variedades

, incentivando el cultivo de arroz en sus diferentes variedades Optimizar la producción a través del a decuado manejo de riego y eficiencia del uso del agua

Diseñar y ejecutar acciones tendientes al crecimiento y desarrollo sustentable del cultivo de arroz de secano en la Provincia

Incentivar al desarrollo de esquemas tecnológicos para el manejo del cultivo , como así también a la rotación con piscicultura y a la asociación con otras especies no vegetales

, como así también a la rotación con piscicultura y a la asociación con otras especies no vegetales Enfatizar el empleo de técnicas relacionadas con el reciclaje de materiales orgánicos para mejorar la fertilidad del suelo y el control biológico de plagas y enfermedades, impulsando el uso de semillas provenientes de sistemas de producción orgánica

para mejorar la fertilidad del suelo y el control biológico de plagas y enfermedades, impulsando el uso de semillas provenientes de sistemas de producción orgánica Impulsar el agregado de valor y la especialización en las producciones de arroz orgánico con el uso de nuevas tecnologías

Difundir las propiedades, beneficios y valor nutricional del arroz orgánico y fomentar su consumo

y fomentar su consumo Favorecer el desarrollo de la soberanía alimentaria en el marco de la Ley VIII-N.º 75 Programa de Soberanía Alimentaria Provincial

Además, el texto sancionado crea el Registro Provincial de Productores de Arroz, con el propósito de conformar una base de datos actualizada sobre productores e información de interés para el diseño de políticas y programas dirigidos al fortalecimiento de la producción arrocera.

***

Otro Programa aprobado por los legisladores provinciales fue el de Concientización sobre los Efectos del Consumo de Alcohol durante el Embarazo. El mismo tiene como objetivos:

Evitar el consumo de alcohol en personas cursando un embarazo

Disminuir las consecuencias que provoca en la salud el consumo de alcohol durante el embarazo

Promover campañas informativas y de prevención en establecimientos de salud públicos y privados a los efectos de que sean conocidas las consecuencias que produce el consumo de alcohol durante la gestación

La normativa indica que todos los establecimientos de salud públicos y privados, lugares de expendio o consumo de bebidas alcohólicas, deben colocar en lugar visible un cartel con la leyenda: “El consumo de alcohol durante el embarazo puede dañar al bebé, que crezca saludable depende de vos”.

***

La Cámara de Representantes también dio luz verde a la donación de un inmueble ubicado en Puerto Iguazú a la Asociación Guías de Turismo de Iguazú.

***

Otra cuestión abordada por los diputados en la jornada del jueves fue la consolidación normativa. Una de las ventajas principales que el Digesto Jurídico trajo para los misioneros y misioneras es la certeza sobre el derecho vigente. En efecto, además de ser fácilmente accesible para cualquier interesado, por la reducción considerable del número de leyes y su disponibilidad sin restricciones vía internet o mediante cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento, el Digesto brinda un conocimiento seguro y cierto de las leyes efectivamente vigentes.

Para mantener este trabajo actualizado, al finalizar cada año se sanciona una nueva consolidación normativa a través de la cual se ordena, depura y actualiza todo el cuerpo de leyes que constituye el Digesto Jurídico. Por lo tanto, la nueva consolidación entrará en vigencia el 1 de enero de 2022 y condensará la totalidad de la legislación vigente hasta ese momento.

Finalmente, se instituyó al 2022 como “Año del trabajo como medio para el desarrollo, de la protección de la biodiversidad y de la recuperación del turismo”. Se pretende que en todas las reparticiones públicas figure este membrete, a los fines de que se tome real conciencia y trascendencia de las mencionadas temáticas.