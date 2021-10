Misiones se prepara para un gran flujo de turistas extranjeros en esta temporada de verano 2020-2021

Desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (ITUREM), aseguraron que existe una gran expectativa ante la llegada de turistas extranjeros en esta temporada de verano 2020-2021. Sobre todo, teniendo en cuenta que a partir de noviembre comenzarían a llegar a la provincia turistas beneficiados con el Programa PreViaje II.

En comunicación con Misiones Online, para el programa la Hora M, Pedro Smorzeniuk integrante del equipo técnico del ente, sostuvo que están muy ansiosos ante la llegada de un gran número de visitantes en esta temporada. Y señaló que estas expectativas van de la mano de las posibles nuevas flexibilizaciones que decida Nación en cuanto a los pasos fronterizos.

Por otro lado, aclaró los rumores sobre el requisito del PCR para circular en el Puente Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú: “Personalmente en mi caso, crucé a Brasil y no me pidieron PCR, solamente hice los trámites correspondientes, pero eso no me exigieron”, reveló.

En tanto, para ingresar a Argentina aclaró que según la normativa vigente se solicita el PCR negativo a los extranjeros que quieran cruzar la frontera, aunque se espera que desde el comienzo del próximo mes este requisito sea eliminado, para que el tránsito vecinal incremente.

Y aseguró que ante el desabastecimiento que podría darse en algunos servicios que están más baratos del lado misionero (en comparación a Brasil y Paraguay), como el combustible, desde el sector turísticos están analizando metodologías de trabajo para que esto no afecte a los ciudadanos locales.

“Tenemos las mejores expectativas y era previsible que iban a venir a abastecerse de combustible los turistas extranjeros porque la diferencia cambiaria es significativa para ellos”, sostuvo Smorzeniuk.

Y aclaró que una de las medidas que tienen pensado implementar es disponer filas exclusivas para turistas y otras exclusivas para los ciudadanos locales en las estaciones de servicio.