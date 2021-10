A través de las redes sociales, los jóvenes señalaron que, mientras ensayaban para la Estudiantina, una mujer adulta se asomó hacia ellos y les arrojó materia fecal. El video rápidamente se volvió viral.

Estudiantina una mujer les arrojó materia fecal

Los jóvenes estudiantes de Posadas continúan ensayando para llegar de la mejor manera a la primera noche de calle de la edición especial de la Estudiantina que se realizará el 5 y 6 de noviembre.

En ese marco, los participantes de la Escuela Superior de Comercio N°6, que ensayaban en la Costanera de Posadas, indicaron que una mujer adulta-presumiblemente de la zona- se acercó lentamente hacia los jóvenes y les arrojó material fecal.

Ana Paula, una joven que estaba presenciando el ensayo de ayer miércoles contó “estábamos con unas amigas y en un momento comenzamos a sentir olor a cloaca y nos miramos preguntándonos de dónde venía el olor. Luego vimos que era la señora que venía con un tarrito y quedamos en shock viendo qué iba hacer”, contó.

Leé también: Se confirmó que la Estudiantina se realizará en la Costanera de Posadas

Seguidamente, relató “mi amiga me dijo que grabe por si llegaba a pasar e hice eso. Empecé a grabar y la señora tiró el tarrito en una de las chanchas y eso hizo que salpique a los chicos que estaban allí”, mencionó en diálogo con Misiones OnLine.

Estudiantina una mujer les arrojó materia fecal

En cuanto a sí el líquido impactó contra algún compañero, Ana Paula reconoció que fueron varios los compañeros afectados y qué el olor era “nauseabundo”

“A mi no me va ni me viene, no me agrada mucho la Estudiantina. Pero ésta mala educación si se puede ver, después son los jóvenes. ¿Con qué necesidad esa mala educación señora?”, se preguntó una usuaria de la red social twitter.

Otro comentario decía “Comercio 6 en pleno ensayo y una señora nos viene a tirar mierda, literalmente mierda. Creo que hablo por toda la banda y los chicos que forman parte de la Estudiantina. Esto no puede ser”, reclamó.

Por su parte, la mujer argumentó que hizo eso porque “le molestaba el ruido”.