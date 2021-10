Dieron el alta la bebé que recibió una vacuna equivocada en el Hospital de Capioví

Sus padres aseguran que le aplicaron una vacuna que no le correspondía. Este miércoles la bebé finalmente recibió el alta tras casi dos días internada en observación. El hecho se hizo viral en redes sociales.

recibió una vacuna equivocada

Los padres de una bebé de 4 meses acudieron al Hospital de Capioví para completar el calendario de vacunación de la pequeña. Sin embargo y en una confusa sucesión de hechos la pequeña terminó internada en observación en el Hospital de Pediatría del Parque de la Salud en Posadas.

Por el hecho se realizó una denuncia en la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional I realizada este 27 de octubre por supuesta mala praxis.

Allí detalla que según el padre de la criatura, Angelo Pensotti de 28 años, el pasado 25 de octubre su pareja de 23 años llevó al Hospital de Capioví a la pequeña hija que ambos comparten: una bebé de 4 meses que debía recibir vacunas de acuerdo a su calendario de vacunación.

Según manifestaron ante autoridades policiales, la inoculación se llevó adelante sin mayores percances por parte de la enfermera M. N. pero que sin embargo, luego de retirarse la madre con la criatura a su domicilio, pasadas dos horas se hacen allí presente la mencionada enfermera junto a la “jefa de enfermería de ese hospital”.

Ambas le informaron que habían cometido un error en la vacunación y que querían llevar a la beba para internarla bajo observación. Supuestamente, ese error se había replicado con otro bebé que para esas horas presentaba un cuadro febril y reacción alérgica y por ello era urgente dicha internación.

No obstante, los padres de la bebé decidieron llevarla por sus propios medios hasta la clínica Vecchia de la localidad de Puerto Rico. Allí permaneció la criatura hasta el día siguiente, cuando el doctor G. A. manifestó que debían trasladarla hasta el hospital de Pediatría del Parque de la Salud en Posadas.

Misiones Online llamó a Angelo Pensotti, quien manifestó que su hija se encuentra en buen estado de salud y de hecho este miércoles a las 18 horas retornaron hacia su domicilio en Capioví luego de recibir el alta.

Además manifestó que hasta el momento desconoce qué le inyectaron a su hija. Él no tiene dudas de que se trató de una dosis de la vacuna contra el covid-19. Por su parte, dijo que las enfermeras le aseguraron que las vacunas eran las indicadas y que el error fue “ponerle de más” por un supuesto cambio del rótulo en las vacunas.

familiares publicaron en sus redes sociales la supuesta historia clínica de la menor.

El oportunismo antivacuna

Si bien la enfermera responsable deberá dar explicaciones por su mala praxis, algunos personajes allegados a la “campaña anti vacuna” aprovecharon el rumor de que la bebé recibió una vacuna contra el covid-19.

Más allá de la veracidad o no de estas afirmaciones, lo cierto es que la bebé se encuentra en buen estado de salud según manifestó su propio padre, con el alta médica y en su domicilio.

Sin embargo, un abogado conocido por militar primero en contra del aborto y ahora en contra de la vacuna contra el covid-19, se presentó en el lugar para hablar con la familia y aprovecharse de la angustiante situación para continuar desinformando respecto a la vacuna.

Asimismo, varias capturas de pantallas y estados en redes sociales contribuyeron más a sembrar dudas respecto al caso. Este jueves incluso se convocó a una marcha en Capioví exigiendo esclarecimiento del hecho.

Aún no se confirmó que la bebé recibió una dosis de la vacuna contra el coronavirus y realizar algún tipo de conjetura no contribuye al foco del caso: que la bebé esté bien y que no haya que lamentar más casos de mala praxis.