Ronald Koeman fue despedido y Gallardo vuelve a sonar en el Barcelona

Tras la derrota de Barcelona ante Rayo Vallecano, Ronald Koeman fue despedido del conjunto Culé. El director técnico neerlandés consiguió malos resultados en los últimos partidos, dejando al exequipo de Messi en la novena posición de La Liga.

Barcelona perdió frente al Rayo Vallecano por 1 a 0 en un partido correspondiente a la fecha 11 de La Liga. Por tal motivo, Ronald Koeman fue despedido. Ahora, el conjunto Culé comenzará a mirar la carpeta y buscar un nuevo dt. Asimismo, Marcelo Gallardo vuelve a sonar en la ciudad española. ¿Aceptará el cargo de entrenador?

Sport, uno de los medios catalanes más importantes, fue el primero en asegurar que Koeman no iba a seguir en Barcelona y después el propio club confirmó la noticia por intermedio de un comunicado.

El comunicado de Barcelona sobre la destitución de Ronald Koeman

“El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo. El presidente del club, Joan Laporta, se lo ha comunicado tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá este jueves de la plantilla en la Ciudad Deportiva. El FC Barcelona quiere agradecerle los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte en su carrera profesional”.

Koeman fue despedido; Gallardo vuelve a sonar de nuevo en Barcelona

Ante la salida de Ronald Koeman, los medios españoles comenzaron a especular respecto a posibles reemplazantes del neerlandes y Marcelo Gallardo vuelve a ser mencionado como alternativa para llegar al banco de suplentes de Barcelona.

Xavi -tiene contrato con Al Sadd hasta 2023- aparece hoy como el principal candidato al puesto, también se menciona la chance de un interinato hasta diciembre (Sergi Barjuan, entrenador del B, sería el elegido) y ahí podría aparecer más concreta la posibilidad de Gallardo, quien tiene contrato con River y no se va a ir en medio del campeonato.

“En cualquier caso, según ha explicado RAC 1, hay otras opciones: el ‘Muñeco’ Gallardo, de River Plate, estaría sobre la mesa y, como opción como interino, Sergi Barjuan. Hay tres partidos antes del próximo parón FIFA: Alavés en el Camp Nou; Dinamo Kiev en Kiev; y contra el celta en Vigo. El Barça B tiene este viernes partido en el campo del Linense”, asegura Mundo Deportivo.

“Entrenadores como Ten Hag o Roberto Martínez también han sonado en los últimos meses… La ventaja de ambos con respecto a Andrea Pirlo, otro de los nombres que ha salido a la palestra, es que Ten Hag y Martínez tienen experiencia en la élite y con exigencia al máximo nivel. Por último, Marcelo Gallardo también ha estado bien posicionado para llegar al Barça. El técnico de River Plate ha cosechado éxitos desde su llegada en 2014 y se caracteriza por ser metódico, táctico y ser fiel a un fútbol alegre y vistoso”, asegura Sport.

Las declaraciones de Koeman sobre su futuro después de la derrota de Barcelona ante Rayo Vallecano

“No sé si mi futuro corre peligro”, sentenció después de la derrota de Barcelona Koeman, quien en la presente temporada tan sólo pudo salir victorioso de cinco partidos de los trece cotejos que estuvo en el banco catalán: “Hemos creado y jugado a nuestro nivel, pero eso no cuenta en España”.

Además, cuando a Koeman le preguntaron si el plantel del Barcelona tenía menor calidad que la del resto de los equipos de La Liga, el entrenador soltó una extraña respuesta al respecto: “No conozco bien sus jugadores. Puede que tengan plantillas más equilibradas, puede que sea el físico. Pero hemos demostrado que podemos. Estar a un buen nivel no es suficiente. Es increíble que hayamos perdido este partido”.

Por último, Koeman habló acerca de la falta de gol de su equipo y tildó a ésta ausencia de pasajera: “Para mí es una situación circunstancial. Tenemos jugadores con gol. Agüero, Memphis… puede ser que nuestro medio campo sea inferior, pero por eso no me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar en el partido, nos han presionado mucho. No han podido aguantar y hemos sido superior. El resultado no es justo, pero está ahí y no lo podemos cambiar”.

FUENTE: TyC Sports.