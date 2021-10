3 Miradas | Patricia Ramírez pasó por diferentes rubros y hoy siendo una empresaria exitosa anima a las mujeres para que puedan escalar alto profesionalmente

En una nueva edición del programa 3 Miradas, Patricia Ramírez, propietaria de la empresa maderera “La Nativa SA” de Eldorado, contó cómo complementa en su vida el rol de madre y de empresaria sin descuidar ninguno de los dos. Y aseguró que desde su lugar “siempre apunta a la mujer, porque a veces no somos valoradas en ciertos sectores, pero nunca tenemos que bajar los brazos”, señaló.

“Soy una mujer muy ocupada. Tengo cuatro chicos así que también me dedico a ellos y a la parte empresarial maderera y soy organizadora de eventos, tengo un pelotero, una carpintería, y recientemente abrí un local dedicado a la madera en Córdoba”, comentó la multifacética mujer misionera. “Todas estas actividades las hago porque me gusta y me apasiona”, aseguró Ramírez al público y a las conductoras del programa 3 Miradas.

Al mismo tiempo destacó el acompañamiento del equipo de trabajo con el que cuenta, al que calificó como “una familia”, para poder realizar todas las actividades y trabajos de forma eficiente y cumplir con el objetivo de “hacer feliz a la gente”.

Su largo camino empresarial estuvo plasmado de interesantes anécdotas, entre las que recordó sus inicios en el pelotero, disfrazada de Piñón Fijo, La Vaca Lola y hasta una princesa, siempre con la convicción de luchar por hacer lo que le gustaba, a pesar de los inconvenientes. “Hay niños que empezaron conmigo en el pelotero y hoy les estoy haciendo el casamiento”, contó la empresaria, al tiempo que destacó la “felicidad que genera que valoricen el trabajo”, ya que esto es un impulso para continuar.

Patricia Ramírez

Por otro lado, recordó sobre los inicios del aserradero que actualmente es su actividad principal: “Iniciamos hace 24 años con el aserradero”, comentó y añadió que “muchos la cuestionaban por no estar tanto tiempo en su casa”, sin embargo, confesó que “desde los 14 años sé que no soy una mujer para estar dentro de la casa”.

El proyecto con la madera comenzó cuando su hermano que vivía en Santa Fe volvió a la provincia y le alquiló los elementos que utilizaba en su carpintería, la emprendedora contaba con un galpón y allí comenzó a trabajar, así pudo lograr comprar los aparatos a su hermano.

Patricia Ramírez

Durante la pandemia, Ramírez llevó a cabo la fabricación de camas, que en ese momento eran muy requeridas por la cantidad de contagios de coronavirus que había; así realizaron 20 camas para el SAMIC de Eldorado, después continuaron trabajando con las huertas y carpintería. “Nunca dejamos de trabajar”, contó.

“Siempre apuntó a la mujer, porque nosotros a veces no somos valorizadas en ciertos sectores, pero nunca tenemos que bajar los brazos”, recomendó.

Pero más allá de trabajar permanentemente en distintos frentes, la empresaria reveló que le gusta desconectar “poniendo música en YouTube y bailar”, saliendo a caminar, y haciendo ejercicio en su casa. También contó que una de las actividades que más le genera placer es la organización de eventos, especialmente las bodas.

“El mensaje a los hombres es que nos valoricen y respeten. Y a las mujeres que no perdamos el tiempo, que hay un lugar y espacio para cada una”, concluyó.

3 Miradas | Emprender «no es fácil, tiene momentos buenos y malos, pero siempre hay que ponerle amor», señaló Mariana Morel, dueña de “Marianarte”

Mariana Morel es una emprendedora posadeña que inició su propia marca de arte en tela y madera a la que llamó “Marianarte, detalles que enamoran”. Entre sus creaciones se pueden encontrar libros didácticos, trapitos de apegos para bebés, ambientaciones para habitaciones infantiles y muñecas personalizadas.

En diálogo con Tres Miradas que se trasmite todos los miércoles a través de la pantalla de Misiones Online TV, Morel contó que trabaja conjuntamente con otras emprendedoras debido a la demanda que existe y que tiene y además descubrió que de esta forma logra tercerizar su trabajo artesanal.

“Marianarte comenzó hace más de una década por entretenimiento y terapia”, contó la artista quien además se desempeña como docente de futuras emprendedoras en un Centro de Formación Profesional de Miguel Lanús.

Morel señaló que uno de los principales objetivos a los que apunta con su emprendimiento es que “la gente se vaya feliz y satisfecha con sus pedidos”, y esto lo logra gracias a que sus artículos son “personalizados, únicos y con muchos detalles” indicó.

“Emprender para mí significo todo un desafío porque puse mucha inversión en la empresa y también mucho estudio, porque constantemente me estoy capacitando y actualizando. No es una tarea fácil, tiene sus momentos buenos y malos, pero siempre le ponemos mucho amor a lo que hacemos”, expresó.

Al mismo tiempo sostuvo que más allá de las dificultades que se enfrentan a la hora de emprender, una vez que se logra el objetivo contar con un emprendimiento permite mayor libertad en varios aspectos, entre los que destacó: el tiempo.

En las redes sociales se puede encontrar a Mariana Morel como Marianarte Posadas o a través de WhatsApp al número 3764-864661.

