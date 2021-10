Luján Oliveira es una ceramista que desde hace 4 años enseña a trabajar en cerámica y se inspira en la riqueza de Misiones (su gente, la cultura, la flora, la fauna, etc.) para realizar sus obras. Este miércoles visitó el programa 3 Miradas, explicó que la inspira y animó a que se sumen a sus talleres.

El taller de cerámica de Luján Oliveira se adecúa a la capacitación a personas que no tienen conocimiento de dicha rama del arte, enseña las técnicas básicas para realizar piezas simples y a lo largo del aprendizaje, en el manejo de uso de herramientas los alumnos comienzan a crear las piezas por sí solos.

En sus obras, la ceramista explicó que quiere transmitir al público “la belleza de Misiones”, “quiero que la gente que compra lo que hago se lleve un pedacito de Misiones”, expresó Oliveira. Asimismo, agregó que la búsqueda de poder mostrar la riqueza misionera la llevó a seguir el camino del arte de cerámica, “es como un lienzo vacío donde puedo ir pintando y generando texturas», explicó la ceramista a 3 Miradas.

Para quien esté interesado en iniciar un emprendimiento de cerámica o en aprender las técnicas básicas, destacó que la misma es un material fácil de trabajar con las manos y que en las redes sociales se puede encontrar una gran variedad de tutoriales. En el proceso de aprender a crear, es probable que en los primeros intentos la creación se rompa, pero aun así requiere mantener una disciplina.

A su vez, animó a emprender con el aprovechamiento de la naturaleza que ofrece la provincia, de modo que los compradores hoy en día buscan algo diferente para salir de lo típico. Para encontrar sus trabajos, se la puede buscar en Instagram como: @lujánceramica.

En una nueva edición del programa 3 Miradas, Patricia Ramírez, propietaria de la empresa maderera “La Nativa SA” de Eldorado, contó cómo complementa en su vida el rol de madre y de empresaria sin descuidar ninguno de los dos. Y aseguró que desde su lugar “siempre apunta a la mujer, porque a veces no somos valoradas en ciertos sectores, pero nunca tenemos que bajar los brazos”, señaló.

“Soy una mujer muy ocupada. Tengo cuatro chicos así que también me dedico a ellos y a la parte empresarial maderera y soy organizadora de eventos, tengo un pelotero, una carpintería, y recientemente abrí un local dedicado a la madera en Córdoba”, comentó la multifacética mujer misionera. “Todas estas actividades las hago porque me gusta y me apasiona”, aseguró Ramírez al público y a las conductoras del programa 3 Miradas.

Al mismo tiempo destacó el acompañamiento del equipo de trabajo con el que cuenta, al que calificó como “una familia”, para poder realizar todas las actividades y trabajos de forma eficiente y cumplir con el objetivo de “hacer feliz a la gente”.

Su largo camino empresarial estuvo plasmado de interesantes anécdotas, entre las que recordó sus inicios en el pelotero, disfrazada de Piñón Fijo, La Vaca Lola y hasta una princesa, siempre con la convicción de luchar por hacer lo que le gustaba, a pesar de los inconvenientes. “Hay niños que empezaron conmigo en el pelotero y hoy les estoy haciendo el casamiento”, contó la empresaria, al tiempo que destacó la “felicidad que genera que valoricen el trabajo”, ya que esto es un impulso para continuar.

Por otro lado, recordó sobre los inicios del aserradero que actualmente es su actividad principal: “Iniciamos hace 24 años con el aserradero”, comentó y añadió que “muchos la cuestionaban por no estar tanto tiempo en su casa”, sin embargo, confesó que “desde los 14 años sé que no soy una mujer para estar dentro de la casa”.

El proyecto con la madera comenzó cuando su hermano que vivía en Santa Fe volvió a la provincia y le alquiló los elementos que utilizaba en su carpintería, la emprendedora contaba con un galpón y allí comenzó a trabajar, así pudo lograr comprar los aparatos a su hermano.

Durante la pandemia, Ramírez llevó a cabo la fabricación de camas, que en ese momento eran muy requeridas por la cantidad de contagios de coronavirus que había; así realizaron 20 camas para el SAMIC de Eldorado, después continuaron trabajando con las huertas y carpintería. “Nunca dejamos de trabajar”, contó.

Luján Oliveira en 3 Miradas

“Siempre apuntó a la mujer, porque nosotros a veces no somos valorizadas en ciertos sectores, pero nunca tenemos que bajar los brazos”, recomendó.

Pero más allá de trabajar permanentemente en distintos frentes, la empresaria reveló que le gusta desconectar “poniendo música en YouTube y bailar”, saliendo a caminar, y haciendo ejercicio en su casa. También contó que una de las actividades que más le genera placer es la organización de eventos, especialmente las bodas.

“El mensaje a los hombres es que nos valoricen y respeten. Y a las mujeres que no perdamos el tiempo, que hay un lugar y espacio para cada una”, concluyó.

