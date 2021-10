Productores yerbateros avanzan en gestiones para una nueva obra social porque la que tienen “no nos da ni para el geniol”

El productor yerbatero, Ángel Oseñuk, reveló que hay preocupación por la cantidad de yerba canchada que ingresa a Misiones a través de Paraguay y de Brasil. Al mismo tiempo también confirmó que, tras una reunión con el gobierno provincial, se está avanzando en la creación de una obra social para los productores.

Según el productor yerbatero de la localidad de San Vicente, la intención del sector es tener una buena obra social y de esta manera dejar de “renegar” cuando haya una inquietud de salud de los trabajadores. A su vez, reconoció que poseen la asistencia social de U.A.T.R.E pero que no es suficiente porque no tienen “ni para la jeringa”.

En ese sentido, desde el gobierno provincial comenzaron las gestiones para que los productores yerbateros accedan a la obra social del Instituto Provincial de Salud (I.P.S.)

“Nosotros queremos una obra social que sea realmente un seguro social como tienen los productores tabacaleros. Debemos comenzar a preocuparnos por el otro, por el que tiene la posibilidad y quienes no”, comentó Ángel Oseñuk en diálogo con Radio Libertad.

Añadió además “no podemos tener un productor desamparado en la chacra y a su vez estar pensando abrir el mercado yerbatero al mundo cuando no cuidamos a los productores”, apuntó Oseñuk. Además, pidió un trabajo comprometido de todos.

No obstante, Oseñuk aclaró que en la charla con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, éste se comprometió en agilizar los trámites y poner a la gente del gobierno provincial a disposición de los productores para avanzar con el seguro social.

“Esto no tiene que quedar en la nada, debemos hacerlo realidad porque es lo que necesitan los productores, debemos cuidarlos”, comentó.

Oseñuk aclaró que el seguro social indicado para los trabajadores yerbateros sería el IPS, al respecto, subrayó “a mí me interesa que los productores tengan una obra social buena enserio, porque si tenemos una obra social que después de pagar un determinado monto, tengamos que pagar un plus en la clínica no tiene sentido. Yo creo que eso tenemos que analizarlo porque la salud no es joda”, opinó.

En cuanto a la actual obra social que poseen Oseñuk reveló “los de U.A.T.R.E se están llenando los bolsillos a costa de los productores y trabajadores. Esto es una vergüenza. No nos dan ni el geniol, es una burla y una falta de respeto a la gente”, sostuvo.

Preocupación por importación de yerba mate desde Brasil y Paraguay

Por otro lado, Ángel Oseñuk manifestó la preocupación del sector yerbatero por la cantidad de yerba mate canchada que ingresa de Paraguay y Brasil, siendo Misiones una de los mayores productores del país.

En ese sentido, pidió al gobierno provincial que plantee la inquietud al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. En ese sentido, explicó que “si esto continúa, vamos a despertar un monstruo que hoy puede ser una competencia con nosotros”.

Apuntó también que si continúa ingresando en gran escala la importación de yerba mate el único perjudicado son los trabajadores del sector yerbatero porque el dinero se va a otros países y deja de llegar al bolsillo de los misioneros.

“Le pedimos al gobernador que haga la gestión ante Dominguez para que nos podamos juntar y hacer nuestro planteamiento para defender a los productores misioneros”,añadió.

Oseñuk recomendó que mientras el periodo que dura la zafra de la yerba “no ingrese un kilo de yerba y si ingresa que sea con un impuesto elevado. Si logramos esto, vamos a tener un precio estable durante un buen período”, dijo.

En caso de no lograr ese acuerdo, reveló que los industriales optarán por comprar la canchada en Paraguay o en Brasil, por el precio. “Ellos van a ir a comprar la yerba del otro lado y nosotros nos quedaremos con nuestros yerbales. Estamos en una situación que hay que tomarla en cuenta”, concluyó.

