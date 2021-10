Los detalles de la carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda Nara para evitar el divorcio: “No puedo seguir aguantando tus malos tratos”

La mediática confirmó la reconciliación aclarando que él le dedicó dulces palabras que le hicieron dar cuenta de que no podía vivir sin su compañía. Ahora salió a la luz el verdadero texto.

La carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda

Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi luego de haberle encontrado chats subidos de tono con la China Suárez. Todo indicaba que iban a terminar separados, pero una carta del futbolista del PSG hizo que la mediática se diera cuenta de que no podía tirar por la borda ocho años de relación. Así lo contó ella en las redes sociales este lunes, donde confirmó que se habían reconciliado.

“En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el”, fueron las palabras de Wanda. Ahora Yanina Latorre mostró el texto completo del deportista y hay frases muy fuertes.

“Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices”, comenzó diciendo.

Acto seguido, remarcó que es una persona muy humilde, aunque también le hizo varios reproches, como el deseo de irse con otro jugador: “No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea… A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, un futbolista…”.

Por último, le agradeció por todo lo vivido: “Gracias por las dos hijas que me diste y por darme siempre tu apoyo. Espero que seas feliz y si no es a mi lado que encuentres donde serlo”.

Cómo empezó la historia de amor de Wanda Nara y Mauro Icardi

En noviembre de 2013, Wanda Nara aterrizó en la Argentina dispuesta a terminar para siempre su matrimonio con Maxi López que estaba envuelto en varios rumores de infidelidad. A los pocos días, alguien de su círculo íntimo lanzó un tuit que decía “Wanda, te amo”. Era Mauro Icardi, uno de los amigos del ex River Plate. La sorpresa dejó a todos sin palabras y ella se hizo la desentendida hasta que las versiones de romance cobraron protagonismo. Finalmente, terminó reconociendo que él le hacía muy bien.

En medio del escándalo por la traición del rosarino a la persona que le abrió las puertas de su casa, Wanda y Mauro fijaron fecha de matrimonio y lanzaron un video en el que se declararon su amor. “Me encanta su sensualidad y su forma de ser como persona. Nos abrazamos, nos besamos, nos tomamos de la mano y sentimos la piel el uno del otro”, se le escuchó decir a él enamorado.

Ella, por su parte, detalló qué fue lo que la conquistó: “Lo que me enamora de Mauro es la frescura, la personalidad, lo auténtico y lo sincero que es. Me gustan sus ojos, las pestañas, me encanta su sonrisa, cuando se ríe cómo se le iluminan los ojos y su energía”.

