Viral | Disfrazado de Michael Myers, quiso asustar a un nene y la reacción fue pura ternura

Con complicidad de su madre, un hombre intentó asustarlo con el terrorífico traje y un cuchillo de juguete. En vez de salir corriendo, el chiquito lo abrazó. El video se hizo viral en la red social tik tok y enternece a todos.

¿Podría decirse que el terror es una cuestión de actitud? Un nene de 4 años tenía todo para aterrarse, romper en llanto y salir corriendo, pero en lugar de ello le dio un abrazo a quien intentó asustarlo. Y es que, en pleno mes de Halloween, el chiquito le ofreció un tierno abrazo al hombre que había intentado espantarlo con un aterrador disfraz. Y el video no tardó en viralizarse.

El video fue compartido en TikTok por Amber Patrick -@amberpatrick22-, la madre del enternecedor nenen y las repercusiones han sido de pura ternura y cariño. Ya suma más de 450.000 Likes, 3.000 comentarios y más de 2 millones de reproducciones.

El protagonista principal de esta conmovedora secuencia es el nene que, disfrazado de vaquero y en el mes de Halloween, posa para la cámara de su madre al lado de un arbusto. Repentinamente, aparece de atrás de las plantas un hombre disfrazado del terrorífico Michael Myers, personaje central de la saga del cine de terror Halloween.

Recién cuando el adulto que intentaba asustar al niño está prácticamente al lado del pequeño, estelo ve. Y aunque el personaje de terror levanta un cuchillo de juguete para conseguir su objetivo de aterrarlo, el niño ni siquiera se mueve de su lado. Muy por el contrario, le abre los brazos ofreciéndole un tierno y amigable abrazo.

Al aterrador personaje no le quedó otra que cambiar su actitud y rendirse ante el abrazo del pequeño, por lo que ambos se fundieron en un emotivo apretón.

“Cuando Michael Myers está vivo y tu hijo de 4 años tiene el corazón más grande de todos”, escribió la madre del niño, la mencionada Amber Patrick, al compartir el video en las redes sociales. Y en la web los usuarios no dejaron de resaltar el valor y la tierna reacción del niño.

