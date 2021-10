Advierten que la industria forestal de Misiones sufre por la falta de conductores para camiones y autoelevadores

Ronald Vera, consultor forestal, advirtió que la industria misionera viene sufriendo, el los últimos meses, un fenómeno que se viene dando en varios países durante la postpandemia: la falta de conductores para camiones y autoelevadores internos.

“Esto se viene dando a nivel global, de hecho todos los medios internacionales se están haciendo eco de esta situación post pandemia que en realidad nos agarra a todos bastante desprevenidos, no lo teníamos a esto como un problema importante hace tres o cuatro meses y hoy nos estalla en las manos a todos y por lo que se puede ver no se va resolver a corto plazo”, señaló Vera y agregó que la logística internacional es una de las principales perjudicada.

Vera afirmó que una de las causas puede ser las nuevas normativas de tránsito, que obligan a los choferes a ser profesionales instruidos para poder llevar adelante la tarea específica y apuntó que los jóvenes ya no se animan a realizar este tipo de trabajos.

“Sabemos todos que desde hace ya un tiempo y de acuerdo a las nuevas normativas de tránsito, un chofer de camión es un profesional que está formado e instruido para poder hacerlo y no se consiguen nuevos camioneros. Los jóvenes no se están queriendo animar a subirse a los camiones y eso está afectando la cadena de logística interna del sector productivo argentino”, indicó.

El experto afirmó que el fenómeno se está danto en Brasil, en Argentina y obviamente que Misiones no escapa de esa realidad.

“La necesidad de poner más camiones para abastecer a la cadena forestal se está notando. Un importante empresario me dijo que tiene que comprar cinco camiones y no consigue quién pueda conducirlos. Es una problemática que se va notar y va ir creciendo en los próximos meses”, lamentó.

Para Vera, otra de las causas puede ser el “desinterés general por el trabajo” que a su criterio, se nota en toda la cadena de producción.

“No se consigue gente para las empresas, muchas están queriendo renovar o ampliar su líneas de producción y no hay gente para trabajar en las líneas”, agregó y recordó que la gente que es mayor tiene problemas de salud por lo cual las ART no les admiten. “Y la gente joven no se presenta a cubrir estos puestos, esto se nota en la industria de Misiones”, insistió.

Fenómeno mundial

Según la BBC de Londres, solo en Gran Bretaña faltan más de 30 mil camioneros, gran parte de ellos ciudadanos de otros países que no regresaron después del confinamiento debido a pésimas condiciones de trabajo y malos salarios.

Según el comunicado del gobierno, se añadieron 5.000 conductores de vehículos pesados hasta la Navidad de 2021 “para aliviar las presiones de la cadena de suministro en las industrias alimentarias y de transporte durante las circunstancias excepcionales de este año”.

Hasta 4.000 personas recibirán formación como nuevos conductores de vehículos pesados “para ayudar a resolver la escasez de mano de obra calificada y apoyar a más personas para que inicien su carrera en el sector de la logística”, y se enviarán casi un millón de cartas a todos los conductores que posean una licencia de vehículos pesados, “animándolos a volver al sector”, dijo el Gobierno.

El periódico El País de España habla de un faltante de 400 mil camioneros en Europa. Y hace unos días, la CNN de EEUU informó de la falta de 80.000 camioneros en ese país.

Mientras eso ocurre lejos de la Argentina, y de Misiones, en Brasil la crisis de transportista se agrava, según el Instituto Paulista de Transportes de Carga, la edad promedio de los choferes es alta, más de 50 años, y los jóvenes no quieren ser choferes.