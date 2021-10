Los mejores memes por la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego del posteo del empresario, los usuarios de Twitter salieron con toda su ironía, y un poco de melancolía, a analizar el final del "Wandagate", la novela que nos tuvo en vilo toda una semana.

Luego de más de una semana de polémica y mucho ruido mediático, Wanda Nara confirmó a través su cuenta de Instagram la reconciliación con Mauro Icardi, y en los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar.

En el posteo que va acompañado de una foto bastante ‘hot’ de la pareja, la empresaria dice que «que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él» y que se volvieron a elegir. Ante esta confirmación y como era de esperarse, los usuarios de Twitter, que siguieron el minuto a minuto del escándalo, salieron con su habitual ironía e ingeniosos memes a ponerle fin a esta semana de idas y vueltas.

Wanda nara me hace acordar a alguien pic.twitter.com/skFXRaZ6pt

Me da vergüenza lo que me costó entender si Wanda e Icardi se habían separado o no.

— Lucas (@vacomotrompada) October 25, 2021