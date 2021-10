Reino Unido movilizará al Ejército para controlar el caos tras el desabastecimiento de combustible en todo el país

Según Edwin Atema, líder del sindicato neerlandés FNV, que representa a los trabajadores del sector en toda Europa, los choferes no volverán al Reino Unido para sacar al país de los problemas que los mismos británicos crearon.Atema declaró a la BBC que la oferta de visados temporales no será suficiente para atraerlos al Reino Unido y aseguró que a corto plazo será un callejón sin salida. Sostuvo también que se necesita más y cree que los trabajadores de la UE con los que han hablado no irán al Reino Unido por un visado de corta duración para ayudar a los británicos.

En la misma línea, el director de la Asociación Europea de Transportistas por Carretera (UETR), Marco Digioia, dijo que es probable que los choferes del continente ignoren al Reino Unido en favor de “salarios más altos y mejores condiciones de trabajo” en toda Europa. “Espero que muchos choferes no regresen al Reino Unido incluso si el Gobierno se lo permite”, dijo Marco Digioia, secretario general de UETR, que representa a más del 70% de las empresas de transporte por carretera en la UE.