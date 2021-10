Cambio climático: cómo la tecnología está ayudando a hacer frente a los desastres climáticos en el mundo

Las amenazas a las ciudades parecen ser infinitas, desde inundaciones repentinas hasta contaminación, hacinamiento y riesgo de pandemias. Para ayudar a evitar estas crisis, que han aumentado como consecuencia del cambio climático, muchas ciudades comienzan a invertir en tecnología especial.

Así, los sensores que miden multitudes, niveles de ríos y contaminación se han convertido gradualmente en una parte tan importante de la infraestructura urbana de grandes ciudades, como los son las farolas y los semáforos.

Pero a pesar de las inversiones, este año se han visto importantes inundaciones repentinas en todo el mundo, incluso en ciudades como Londres y Nueva York. Entonces, ¿funciona la tecnología?

Por ejemplo, en la ciudad china de Zhengzhou, utilizan un sistema inteligente de prevención de inundaciones, que estaba en funcionamiento cuando tormentas causaron al menos 302 muertes en julio.

La plataforma de Aerospace Shenzhou Smart System Technology Company, prometió permitir a las autoridades monitorear los niveles de agua en tiempo real a través de sensores y análisis inteligentes. Tenía acceso a datos meteorológicos e hidrológicos.

No está claro si el sistema no detectó las inundaciones inminentes o si el gobierno simplemente no actuó en función de la información recibida. Lo que está claro es que la tecnología para prevenir inundaciones debe ser combinada con mejores sistemas de planificación de emergencias.

Las ciudades no pueden depender únicamente de los pronósticos: saber dónde están los desagües, por ejemplo, debería permitir mejores respuestas de emergencia.

«Las empresas necesitan levantar defensas, proteger los activos clave y llegar más rápido a la escena, si hay una advertencia», el Dr. Avi Baruch, cofundador de la compañía británica Previsico que ofrece su propio sistema de alerta de inundaciones. «Las autoridades locales deben considerar traer bombas, limpiar los desagües y cerrar las calles para eliminar el problema de los autos que flotan por las calles».

Por esa falta de sistemas de emergencia, algunos cuestionan si estas tecnologías de ciudad inteligente constituyen una pérdida de dinero.

Problemas concretos

Robert Muggah, politólogo y cofundador del Instituto Igarape, que analiza cuestiones relacionadas con la urbanización, compartió: «Ha habido mucha energía e inversión en tecnología inteligente para ayudar a las ciudades a mitigar y adaptarse al cambio climático, pero muchas no se han probado a fondo».

Entonces, por ejemplo, muchas ciudades tienen acceso a datos meteorológicos que pueden predecir con precisión los niveles de lluvia, pero él dice que hay otros factores a tener en cuenta.

«Las ciudades han invertido en la colocación de hormigón y asfalto, lo que agrava el riesgo de inundaciones». Añadió: «No se trata solo de mapear las precipitaciones y las marejadas ciclónicas, sino también de comprender el entorno construido».

Para las ciudades donde el calor es un problema, la necesidad apremiante durante los últimos meses de verano fue la tecnología que pudiera ayudar a combatir los incendios forestales.

En California, Estados Unidos, los bomberos han estado usando un programa conocido como FireGuard, que usa datos de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial.

Éste incluye datos e imágenes satelitales de drones militares que luego son agregados, analizados y evaluados por dos equipos de analistas de inteligencia de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional del Ejército.

Los mapas que muestran la ubicación de los incendios se actualizan cada 15 minutos.

En una ocasión, por ejemplo, un incendio atrapó a más de 100 excursionistas y campistas en el Bosque Nacional Sierra en California, y FireGuard dio una ubicación exacta que permitió una evacuación rápida, lo que, según los jefes de bomberos, salvó vidas.

Mapeo de favelas

A medida que las ciudades comienzan a incorporar el pensamiento relacionado con el clima en su planificación diaria, deben considerar dónde invierten en tecnología y cuáles son sus áreas prioritarias cuando se trata de desastres potenciales.

A menudo, las áreas más expuestas de una ciudad son las que tienen menos probabilidades de tener tecnología inteligente o, en algunos casos, incluso de estar mapeadas.

Lograr que se mapeen estas áreas, proporcionará detalles sobre el entorno, lo que permite identificar una variedad de problemas, como áreas propensas a deslizamientos de tierra. Pero la ciencia inteligente sólo es inteligente si trabaja en conjunto con la acción real.

