Austria podría legalizar la asistencia al suicidio para enfermos terminales

El Gobierno de Austria presentó este domingo un proyecto al Parlamento que regula el suicidio asistido en ese país, según el cual se permite a las personas que sufran una enfermedad terminal solicitarlo a partir del año 2022, excluyendo a los menores de edad.

Si una persona que cumpla los requisitos decide optar por el suicido asistido, su caso deberá ser revisado por dos médicos y se observará un periodo de doce semanas antes de tomar una decisión definitiva, según la cadena pública austríaca ORF, citada por la agencia de noticias DPA.

Agrega que este periodo puede verse reducido a dos semanas si al paciente le quedan pocas semanas de vida.

En caso de ser aprobado, el paciente podrá adquirir un medicamento letal de una farmacia. Debe ser el propio paciente quien se administre a sí mismo el medicamento, ya que la eutanasia activa seguirá estando penalizada en el país.

La regulación sobre el suicidio asistido, que ha sido presentada en conjunto por los ministerios de Justicia, de Salud y de Asuntos Constitucionales, era una necesidad desde que el Tribunal Constitucional austríaco decidió despenalizarlo para finales de este año.

Diversas organizaciones religiosas y conservadoras habían presionado para que las autoridades establecieran garantías legales y evitaran abusos, ya que, sin regulación, cualquier forma de suicidio asistido habría estado permitida a partir del año que viene.

El Gobierno enfatizó además que ningún profesional sanitario o farmacia estará obligado a ofrecer el suicidio asistido. Está previsto que la nueva ley, que todavía debe ser aprobada por el Parlamento, entre en vigor el 1 de enero de 2022.

Cancelan la eutanasia de una paciente no terminal en Colombia tras una revisión del caso

Martha Sepúlveda iba a ser la primera persona en el país en recibir la eutanasia en Colombia, sin tener una enfermedad terminal. El proceso estaba pautado para este domingo, pero fue cancelado.

Un día antes de que se le realizara el procedimiento de eutanasia en Colombia, a Martha Sepúlveda, el Instituto Colombiano del Dolor (IPS-Incodol) informó que después de una revisión con un comité científico canceló el proceso, que estaba pautada para las 7 (hora local).

La mujer iba a ser la primera persona en el país en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal.

El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad “concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento”. Agregó la IPS-Incodol que “se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud”, pues “se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se hacía considerado en el primer comité”.

Esta mujer de 51 años se iba a convertir este domingo en la primera paciente no terminal en acceder a la eutanasia. Sepúlveda no supo de la misa que se ofició en su nombre, ni de la petición que le hizo la Conferencia Episcopal Colombiana para que reconsiderara su decisión. Estaba lista para morir e, incluso, había apagado su celular.

“Martha no tiene ni idea de lo que han dicho los curas, entonces en realidad es como si el mundo estuviera explotando afuera y ella no tiene ni idea de lo que está pasando. Si el celular de Martha estuviera disponible, ella no tendría vida, pero hemos sido muy cuidadosos de que ella está en su mundo, resguardada ya y que nadie interfiera con su paz y su tranquilidad”, contó Camila Jaramillo Salazar, su abogada, antes de conocer la IPS.

Precisamente la abogada dijo a reporteros de este diario que iba a consultar la decisión y comunicaría cualquier reacción.