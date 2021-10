Mendoza | Otra vez una patota de rugbiers atacó a golpes a un joven indefenso: “Le agarre la cabeza y le di con la rodilla”

Mendoza continúa conmovida por el caso del joven de de 16 años que fue atacado por una patota de rugbiers y debió ser internado con al menos 8 fracturas en la cara y el riesgo de pérdida de vista en un ojo. En esta nota, el estremecedor relato de uno de los agresores.

Precisamente, en las últimas horas salió a la luz un audio que podría complicar aún más la situación de los integrantes del presunto grupo de agresores. En el mismo, se puede escuchar a un joven dando detalles sobre la “batalla campal” que se armó durante la celebración de una fiesta de 15 en la madrugada del último domingo y cómo el propio autor del audio reconoce haber golpeado al adolescente.

“Anoche fuimos a los 18 del pollo y después nos fuimos a una fiesta en Chacras. Y era esa en la que le rompimos la cabeza al chabón ese, era de una guacha del club mío, viste”, inició el audio el joven, que parecía estar explicándole lo sucedido a un amigo.

Chacras de Coria es la principal zona residencial de Luján de Cuyo. Se estima que en esa fiesta de 15 habían coincidido jóvenes del Liceo Rugby Club y otros del Club Maristas.

Esa presencia de adolescentes de ambos clubes se vio atentada a raíz de un conflicto entre representantes de ambas instituciones, lo que habría dado lugar a una batalla campal en mitad de la madrugada.

“Y habían ido todos los de mi club. Y cayeron unos de los maristas y este gil era amigo de uno de los maristas o es del Maristón, no sé. Y se armó la batalla campal, hermano, no sabés lo que era. Fue como a las 3, así, que se empezaron a agarrar a piñas”, relató el joven en el audio.

Según relató el padre de la víctima del ataque, el problema con su hijo se dio cuando un grupo de rugbiers estaba molestando a un amigo del adolescente de 16 años y este intercedió para que frenaran con las burlas y su actitud.

Así, el autor del audio dio detalles escalofriantes sobre lo que sucedió en esa fiesta entre las 3 y las 4 de la mañana.

“Se empezaron a agarrar a piñas al lado mío, me doy vuelta y eran todos mis compañeros de rugby, viste. Y dije ‘listo, acá me meto’. Aparte, no sé, tenía ganas de pelearme. Y cuando veo así que le están re dando a un gil, a un gil amigo mío, lo veo al rubio ese culiao, le di”, describió.

Y continuó: “O sea, le dieron primero a él y como veo que se agachó, le agarré la cabeza y le di con la rodilla hermano ahí en el ojo, culeado. Manso miedo me dio. Pegué esa sola cosa y me fui a la mierda”.

El padre del adolescente contó que cerca de las 4 de la mañana del domingo su hijo lo llamó al celular y le pidió que lo fuera a buscar a la fiesta. “Tengo la cara destruida”, le explicó.

El joven fue llevado por su padre a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado de inmediato. El joven tuvo que ser sometido a una compleja cirugía en el rostro y todavía no se sabe si quedó afectada gravemente la vista en uno de sus ojos. Lo que se pudo confirmar fue que, a raíz de los golpes recibidos, sufrió la fractura de ocho huesos en la cabeza y una lesión en la columna cervical.

El padre de la víctima del ataque dio la versión de su hijo sobre los hechos: “Mi hijo me contó que fue un cumpleaños de una amiga, de la misma edad que él, en su casa. Él estaba en la lista de invitados y en el medio de la fiesta, tipo 3,4 de la mañana, llegó este grupo de jóvenes más grandes del Liceo Rugby Club y empezaron molestar a los más chicos. En ese ínterin, unos de los amigos de mi hijo tuvo un problema con uno, y él salió en defensa para que no le hicieran nada. Así, dos ellos se dieron vuelta y lo golpearon brutalmente a mi hijo”.

El hombre aseguró que la denuncia fue radicada y la causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Se espera que en el transcurso de estos días se finalice con la toma de declaraciones a los testigos y que en las próximas horas se haga pública la imputación. La carátula podrá ser de tentativa de homicidio.

