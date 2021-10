La vacunación en menores de 3 a 11 años contra el coronavirus, tuvo una gran recepción en toda la provincia y “se nota como los mismos niños quieren vacunarse”, sostuvo Thelma Rotoli, directora de la Zona Capital de Salud, perteneciente al Ministerio de Salud Pública de Misiones. Y señaló que el próximo domingo habrá un operativo de vacunación en El Brete de Posadas.

Argentina ya superó la cifra de un 50% de su población vacunada con ambas dosis, y en pos de avanzar con el Plan Nacional de Vacunación ya comenzó la aplicación de dosis de inmunización en las franjas etarias pediátricas. Según los datos del Monitor Público de Vacunación ya son más 700 mil las dosis aplicadas en todo el país a los menores de 3 a 11 años y de ese total más de 7 mil fueron aplicadas sólo en Misiones.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/Thelma-Rotoli-directora-de-la-Zona-Capital-de-Salud-del-Ministerio-de-Salud-Publica-de-Misiones-RADIO-LIBERTAD.mp3

Thelma Rotoli – Radio Libertad

“Nos llama mucho la atención ver que los mismos niños quieren vacunarse, los niños de 8, 9 y 10 años se muestran muy interesados y sus padres también”, aseguró. En este sentido destacó que actualmente hay diversos operativos de vacunación móviles en barrios de la ciudad, en ambas terminales de transferencia y en las Plazas 9 de Julio y San Martín en el centro de Posadas. Añadió también que en todos los vacunatorios hay dosis disponibles para esta franja etaria.

Respecto de los turnos explicó que en el caso de los niños y adultos ya no es obligatorio contar con el turno en la aplicación, sino que pueden acercarse al centro de vacunación más cercano y recibir la primera y/o segunda dosis según corresponda. “El tema del turno en AlegraMed sirve mucho para organizar un lugar, un horario y no tener que esperar o ir a hacer colas, pero si se ve que hay un operativo puede acercarse a un lugar sin el turno y recibir la dosis”, subrayó.

vacunación en menores

“En toda la provincia se está trabajando de la misma manera y no queremos perder ninguna oportunidad de aplicar una vacuna porque todas son importantes, las segundas dosis también”, dijo en relación a la vacunación. Asimismo, remarcó la importancia de completar el esquema de vacunación en todas las franjas etarias, ya que la segunda dosis “es esencial para alcanzar la inmunidad de rebaño”.

Lee también: Más de 7.700 menores de 3 a 11 años ya se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Misiones

En el caso de los menores de 3 a 11 años, a partir de los 21 días ya es posible aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sinopharm que es la única habilitada hasta el momento para esa franja etaria. “Con el carnet se acercan y reciben la segunda dosis, es importante que no lo pierdan porque es un documento y no es para tenerlo así no más”, informó. Aclaró también que no se debe plastificar porque en caso de haber dosis de refuerzo deben registrarse allí.

vacunación en menores

En cuanto a los adolescentes de 12 a 17 años que se aplican las vacunas del laboratorio Pfizer, comentó que hay un faltante de recepción de vacunas en todo el país y por ende la vacunación se retrasa «un poco más». De todas maneras, indicó que hay vacunas disponibles en los vacunatorios y recordó que también existe la posibilidad de combinar Moderna con Pfizer en caso de que allá algún faltante.

Y adelantó que si bien se está pensando en desarrollar operativos en las escuelas para los menores de entre 3 y 11 sostuvo la logística es mucho más compleja ya que los padres deben estar presentes al momento de la aplicación. «No es lo mismo que en el caso de los adolescentes que pueden hacerlo solos», explicó.

Rotoli subrayó que las vacunas permitieron la apertura de todas las actividades económicas y de los pasos fronterizos. “Hoy no tenemos pacientes internados graves, disminuyeron las muertes y todo eso es gracias a las vacunas”, finalizó.