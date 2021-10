Con el Road Trip del Conocimiento by Miuki Madeleire, Embajadora de las Misiones, TurismoMisiones.com te invita a conocer Misiones, para encontrarte en primera persona con los saberes de la Tierra Colorada, viajar verde y sumergirte en las últimas tendencias del turismo sustentable y el turismo comunitario (mbyá).

Un Road Trip del Conocimiento por Misiones se inspira en el magnetismo de su selva, la magia de sus saltos y cascadas, el rojo de sus caminos, un lugar sagrado lleno de antiguo conocimiento espiritual. En el contacto con la naturaleza, la calidez de la gente, las comidas, danzas y costumbres y en su nutrida cultura ancestral influenciada por los inmigrantes y nativos han hecho de Misiones un lugar único en el mundo; que impacta y se queda para siempre en el alma de quienes han tenido el privilegio de recorrer esta maravillosa Tierra Colorada.

Road Trip del Conocimiento by Miuki Madelaire es una experiencia fascinante para atravesar Misiones, la provincia más diversa de la Argentina, a bordo de un vehículo 4×4 y penetrar hasta los más misteriosos rincones de una selva sabia, sostén de la vida planetaria.

«Como Embajadora de las Misiones mi propuesta siempre fue la de viajar con un propósito, es decir, ir más allá de lo conocido, experimentar fuera de lo cotidiano, romper las estructuras y pasar las barreras y los conceptos impuestos. Después de esta pandemia, ¿cómo no pensar en una nueva forma de viajar? ¡Por supuesto que si! Con viajeros que quieran vivir experiencias únicas y no simplemente comportarse como turistas.» Miuki Madelaire.

Cataratas del Iguazú, Saltos del Moconá, Salto Encantado, la Selva Andresiteña. Un itinerario de ensueño que enhebra los monumentos naturales más emblemáticos de la provincia junto con:

Visitas a las áreas preservadas y un encuentro con sus Guardaparques, centinelas del monte;

Un momento artístico compartido con la comunidad mbyá en una de sus aldeas;

La vivencia de una jornada laboral en la Cooperativa Yerbatera Andresito, con el fruto de la tierra misionera que recorre el mundo;

Un encuentro con los biólogos del Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio), para que nos expliquen el intento diario que hace la ciencia para comprender y custodiar a la naturaleza.

Los roadtrippers se alojarán con pensión completa en establecimientos de la mayor categoría:

En Cataratas: tres noches en el Gran Meliá Iguazú,

En la Selva Andresiteña: dos noches en la Estancia San Sebastián,

En los Saltos del Moconá: dos noches en Margay Lodge.

A lo largo de todo el itinerario, los traslados se realizan en vehículo 4×4 con chofer privado, desde el mismo momento de la llegada de los pasajeros al aeropuerto y hasta su partida de regreso.

También están incluidos:

Todos los tickets de acceso a los Parques Nacional Iguazú, Provincial Salto Encantado y Provincial Moconá.

La Gran Aventura: navegación en lancha en Cataratas del Iguazú.

La navegación por el Cañón del Moconá al lado de sus majestuosos saltos.

Road Trip del Conocimiento by Miuki Madeleire es un tour íntimo y privado , que se reserva según la fecha que decidan los roadtrippers. Cada vehículo 4×4 puede transportar hasta 4 pasajeros, además del chofer.

¿Queres conocer más detalles? Hacé clic acá y nuestros asesores en Turismo Misiones atenderán tu consulta.

Road Trip del Conocimiento: el Itinerario día a día

Día 1

Recepción en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú y Transfer in al Hotel Gran Meliá Iguazú

Check in y bienvenida.

Cena

Primera noche.

Día 2

Desayuno

Visita guiada al Parque Nacional Iguazú: Tren Ecológico de la Selva, Circuito Superior, Garganta del Diablo.

Almuerzo

Gran Aventura: recorrido por la selva interior en 4×4 y navegación en lancha por los saltos.

Visita y encuentro con los biólogos del IMiBio (Instituto Misionero de la Biodiversidad).

Cena

Segunda noche en el Hotel Gran Meliá Iguazú.

Día 3

Desayuno

Check out de Hotel Gran Meliá Iguazú y transfer out por Ruta Nacional 101 rumbo a Comandante Andresito.

Almuerzo: picnic en la selva, durante el camino.

Llegada a Comandante Andresito y visita a la Cooperativa Yerbatera Andresito.

Check in en San Sebastián de la Selva Reserva Privada & Lodge

Cena

Caminata nocturna por los senderos de la estancia.

Primera noche.

Día 4

Desayuno

Excursión en kayak por el río Iguazú Superior.

Almuerzo

Visita a aldea mbya guaraní para la ceremonia de las mudas de yerba mate.

Retorno a la estancia y cena.

Segunda noche en San Sebastián de la Selva Reserva Privada & Lodge.

Día 5

Desayuno

Check out de San Sebastián de la Selva Reserva Privada & Lodge y transfer out a Saltos del Moconá.

Almuerzo: picnic en la selva, durante el camino.

Llegada al Parque Provincial Saltos del Moconá. Recorrido por sus senderos y navegación en lancha por el cañón del río Uruguay en donde se hallan los saltos transversales.

Traslado a Margay Lodge. Check in y bienvenida.

Cena

Primera noche.

Día 6

Desayuno

Excursiones y actividades en el predio.

Almuerzo

Excursiones y actividades en el predio.

Cena

Segunda noche en Margay Lodge.

Día 7

Desayuno

Check out de Margay Lodge y transfer out a Posadas.

En el camino, visita a la granja ecológica Yasy Yateré y almuerzo en el lugar.

Prosigue el viaje a Posadas.

Arribo al Aeropuerto Libertador General San Martín de Posadas. Fin del Road Trip.

Hoy mismo podés hacer tu reserva para el Road Trip del Conocimiento. Hacé clic acá y nuestros asesores en Turismo Misiones atenderán tu consulta.

Miuki Madelaire, la musa inspiradora del Road Trip del Conocimiento

Miuki Madeleire es Embajadora Social, Artística y Cultural de la Provincia de Misiones.

Rebelde, vanguardista, humanista, emprendedora y motivadora, Miuki Madelaire es una artista que recorrió el mundo con su arte multiperformance y su diseño absolutamente innovador.

Miuki fue parte de un movimiento liberador, precursor del diseño de autor, que puso a la moda en el contexto de las artes visuales con grandes producciones, todas ellas reconocidas por su teatralidad y sus originales ambientaciones.

En esta actualidad de post pandemia Miuki Madelaire brega por una apertura de la industria del conocimiento, la cultura y el compromiso social, con una mirada responsable sobre el medio ambiente y el desarrollo sustentable y armonioso con la naturaleza.

Como Embajadora de las Misiones, Miuki posee una visión disruptiva del Turismo del Siglo XXI en su tierra: redescubrir Misiones con los sentidos.

«He aprendido a viajar liviano, a buscar lugares donde tenga la oportunidad de conocer a otros y escuchar sus vivencias. Me gusta rodearme de guias locales que me expliquen todo aquello que no aparece en las guías de viaje, buscando adentrarme en los autóctono y reconociéndome, entonces, a mi misma.» Miuki Madelaire.

Cree fervientemente que hoy se viaja con un propósito: la exploración de destinos para aprehender de ellos su esencia, viviendo experiencias únicas que nos transforman en aventureros y no simplemente en turistas. Miuki Madelaire fue la musa que inspiró a TurismoMisiones.com con sus ideas, y desde ese mismo momento el sitio digital de viajes decidió hacerlas realidad en este Road Trip del Conocimiento.

Quiero información acerca del Road Trip del Conocimiento

TurismoMisiones.com es el sitio digital de viajes por excelencia de la provincia de Misiones, y está operado por Misiones Maravilla Empresa de Viajes y Turismo, Legajo 16.466.

También podes encontrarnos en nuestras redes sociales:

Instagram: @misionesmaravilla

Facebook: /turismomisiones