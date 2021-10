Con la reciente habilitación del sector quirúrgico post pandemia, y en coincidencia con el mes de sensibilización y prevención del cáncer de mama, el Hospital de Fátima lanzó una campaña de reconstrucción areolar y papilar destinado a las pacientes que hayan culminado el proceso de tratamiento, superación de la enfermedad y reconstrucción mamaria.

Se trata de la reconstrucción areolar y papilar para las pacientes que se hallan en la etapa final de reparación y hayan pasado un tiempo considerable aproximado de ocho meses desde su reconstrucción mamaria a través de implantes, colgajos o lipotransferencia. “Refiere a la última parte donde ya la paciente está libre de enfermedad, de haber pasado un periodo prudencial desde su reconstrucción” explicó a Misiones Online, Adrián Corbalán, médico cirujano especialista en estética y reconstrucción mamaria del Hospital Nuestra Señora de Fátima.

La campaña fue lanzada este martes 19 de octubre en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de sumarse a las actividades que se llevan adelante para generar conciencia sobre la importancia de realizar los chequeos correspondientes para detectar la enfermedad a tiempo, y acompañar a las pacientes que se hallan, en este caso, en el proceso final de reparación luego de superar la enfermedad a través de la reconstrucción areolar y papilar.

La campaña recientemente lanzada contempla un proceso de selección, por el cual se buscará en primera instancia recepcionar las solicitudes de las pacientes que fueron sometidas a una mastectomía y estén en condiciones de realizarse la reconstrucción areolar y papilar.

“Estamos esperando a todos en el consultorio también a los que se acercan en forma espontánea, hay canales de comunicación, hay un WhatsApp al que pueden mandar mensaje 3764- 129921 o también hay un correo por el cual pueden comunicarse, están abiertos todos los días, pueden recibir respuestas por el correo y generar una consulta y ahí los pacientes son evaluados, la jornada se va a desarrollar más adelante, son aproximadamente 15 días, una vez que se hayan seleccionado todas las pacientes y estén en condiciones” explicó el especialista.

Asimismo, agregó que se trata de una intervención gratuita para pacientes con y sin obra social. El mismo se lleva adelante con anestesia local realizado por un equipo médico especializado del nosocomio. “Lo único que deben pasar por un proceso de selección, el proceso de selección no tiene nada que ver con ningún tipo de costo, sino que haya estado un periodo prudencial libre de enfermedad y que haya pasada un tiempo también prudencial de la última reconstrucción mamaria” agregó.

En ese sentido, Corbalán aclaró que no todas las pacientes deciden o están en condiciones de someterse a la reconstrucción areolar y papilar. “No todas están en condiciones de recibir una reconstrucción, principalmente porque a veces con la extracción del tumor no es necesaria la extracción de la papila y de la areola, entonces lógico en esos casos no sería necesario. Esa se llama cirugía con conservación de papila areolar. Algunas pacientes que ya han sido sometidas a reconstrucción y no quieren realizar la cirugía de la reconstrucción de la papila y de la areola pueden también optar por lo que sería el tatuaje 3 D, eso es otra manera de reconstrucción. No necesariamente pueden pasar por una cirugía. Yo soy cirujano les ofrezco esta posibilidad, para poder realizarse y culminar el proceso de reparación” indicó.

Para finalizar el medico agregó que las cirugías de mayor complejidad de mastectomía o reconstrucción mamaria que requieren la incorporación de implantes y expansores, además de las realizadas con lipotransferencia y colgajos, se llevan adelante en el Hospital Escuela Ramón Madariaga, en tanto el nosocomio de Fátima se halla en condiciones óptimas y dispone de los elementos para realizar una reconstrucción areolar y papilar.