“Ni amenazas a los argentinos ni desabastecimiento”: la respuesta de Roberto Feletti a la Cámara Argentina de Comercio

Mario Grinman, presidente de la entidad, había asegurado que la política de congelamiento de precios por 90 días dispuesto por la Secretaría de Comercio, va a ocasionar faltantes en las góndolas y desabastecimiento.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, respondió duramente por Twitter al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien había asegurado que la política de congelamiento de precios implementada por el Gobierno va a traer “desabastecimiento”.

“Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino”, escribió Feletti en su cuenta de Twitter.

El posteo del funcionario fue una respuesta directa a los dichos de Grinman, que en declaraciones a radio LT9 afirmó: “La medida fue una imposición y hay productos que retrotrajeron los precios a octubre cuando [los empresarios] habían tenido un permiso de la exsecretaria de Comercio Interior, Paula Español, para hacer el aumento correspondiente. Entonces, va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda, porque cuando se termine algún producto ya fabricado, si provoca pérdida [producirlo], no lo van a volver a fabricar. No hay manera”.

Según el presidente de la CAC, el control de precios es “una aspirina para calmar el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil” y no una solución para contener la inflación. “Los congelamientos nunca funcionaron. Son paliativos para que la sociedad, en un determinado momento, tenga una sensación de que está todo un poquito mejor”, aseguró

Al ser consultado sobre los motivos detrás del alza de los precios en el sector, una situación que el Gobierno calificó de “injustificada”, explicó: “Hay un montón de componentes que tienen que ver con los productos. El 75% de las importaciones son productos necesarios para la producción nacional. Si usted va a una góndola de supermercado y tiene ganas de comprar una caja de jugo de naranja, la caja es importada, el conservante es importado, el colorante es importado. Y todo eso tiene que ver, por un lado, con el comercio administrado que está haciendo el Gobierno y con la disponibilidad de los dólares y a qué dólar para poder comprar. Ni hablar de los costos internos, impuestos. Ni hablar que en cualquier momento un sindicato te bloquea la empresa y no te deja trabajar por varios días. O sea que hay un montón de factores que hacen a que los costos argentinos sean altos”.

En esa línea, aclaró que las empresas integrantes de la CAC no son formadoras de precios, dado que son “el último eslabón de la cadena”. “Que vayan en todo caso a los 15 formadores de precios del país y que hablen con ellos, que seguramente van a tener una explicación razonable. Pero claro, para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable y no reconocer los errores propios. Entonces los empresarios somos los culpables de la inflación en la Argentina que desde hace 70 años tiene un promedio de 60% anual de inflación”, concluyó.

“No es una intervención tan tremenda”

Por su parte, en Radio Nacional, Feletti defendió esta mañana el congelamiento anunciado y planteó un argumento contrario al de Grinman. “No es una intervención tan tremenda, no estamos desmadrando los márgenes de las empresas, no estamos produciendo ninguna alteración de los planes de negocios”, aseveró.

Según el funcionario, la medida “simplemente es una garantía de 90 días de una canasta alimentaria amplia para que los argentinos puedan transitar el fin de año”. Además, sostuvo que el control de precios cuenta con “mucha compresión” por parte de los empresarios, aunque advirtió sobre la presencia de “algunos núcleos” con “demasiada carga ideológica”.

Por último, insistió en que “no hay una razón para que ocurran los aumentos” recientes que llevaron a intervenir los precios y advirtió que “el Gobierno hará cumplir la ley” en caso de que no se respete lo establecido. “La obligación de abastecer y cumplir precios compatibles con el ingreso de la población es una obligación legal y tiene que cumplirse”, sentenció.