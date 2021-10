3 Miradas | ¿Querés emprender una Pyme?: seguí estos consejos financieros de la contadora Silvia Melana

La Contadora Pública y Asesora Contable Financiera Silvia Melana visitó el programa 3 Miradas en donde hizo referencia a la Formulación de Proyectos de Inversión y explicó cómo se desarrolla un asesoramiento financiero a la hora de emprender una PyME.

Según indicó Melana, su rol de asesora financiera consiste en explicar a clientes y no clientes cuales son las líneas de crédito que existen tanto a nivel provincial municipal o nacional, permitiendo que a través del asesoramiento puedan elegir cual es la más adecuada para pedir un financiamiento. Con ello, se da el pie para iniciar el proyecto de inversión que trae el emprendedor.

Para dicho proyecto, “el acompañamiento se hace hasta el final, hasta que se logra el desembolso de ese crédito”. Luego, se lleva a cabo un seguimiento para hacer las rendiciones una vez llegado a su fin. Por su parte, el asesoramiento incluye a su vez determinar si el empresario cumple los requisitos para la línea de crédito conveniente, como la garantía.

Las líneas de crédito interiorizadas a nivel nacional son emitidas por el Ministerio de la Producción y el Consejo Federal de Inversiones, a nivel provincial se encuentra el Fondo de Crédito de Misiones entre otros. Asimismo, aconsejó estar al tanto de la disponibilidad, ya que a medida que pasan los años las líneas se actualizan constantemente y son muy solicitadas por la oferta de pequeñas y medianas empresas que tiene la provincia de Misiones. En cuanto a variedades, existen algunas que tienen cupos limitados y aquellas que tienen beneficios para mujeres.

Leé también: 3 Miradas| “Hay pacientes que entran ciegos al quirófano y que al salir puedan ver las caras de sus familiares, eso es una satisfacción grande”, expresó la directora del Centro de Ojos Alem

De todas maneras, la asesora resaltó que el camino no es tan sencillo para las pequeñas empresas, ya que las líneas de crédito tienen en cuenta el parámetro de facturación, “a veces hay algunos bancos o líneas que directamente no dan si no tenemos antecedentes en la actividad para demostrar la respuesta al crédito que se va a recibir”, resaltó.

Para contactar el servicio de asesoría, se puede llamar al número 3754403476.

Ver entrevistas completas de todos los programas de 3 Miradas, ACÁ

«Emprender no es fácil»

Mariana Morel es una emprendedora posadeña que inició su propia marca de arte en tela y madera a la que llamó “Marianarte, detalles que enamoran”. Entre sus creaciones se pueden encontrar libros didácticos, trapitos de apegos para bebés, ambientaciones para habitaciones infantiles y muñecas personalizadas.

En diálogo con Tres Miradas que se trasmite todos los miércoles a través de la pantalla de Misiones Online TV, Morel contó que trabaja conjuntamente con otras emprendedoras debido a la demanda que existe y que tiene y además descubrió que de esta forma logra tercerizar su trabajo artesanal.

“Marianarte comenzó hace más de una década por entretenimiento y terapia”, contó la artista quien además se desempeña como docente de futuras emprendedoras en un Centro de Formación Profesional de Miguel Lanús.

Morel señaló que uno de los principales objetivos a los que apunta con su emprendimiento es que “la gente se vaya feliz y satisfecha con sus pedidos”, y esto lo logra gracias a que sus artículos son “personalizados, únicos y con muchos detalles” indicó.

“Emprender para mí significo todo un desafío porque puse mucha inversión en la empresa y también mucho estudio, porque constantemente me estoy capacitando y actualizando. No es una tarea fácil, tiene sus momentos buenos y malos, pero siempre le ponemos mucho amor a lo que hacemos”, expresó.

Al mismo tiempo sostuvo que más allá de las dificultades que se enfrentan a la hora de emprender, una vez que se logra el objetivo contar con un emprendimiento permite mayor libertad en varios aspectos, entre los que destacó: el tiempo.

En las redes sociales se puede encontrar a Mariana Morel como Marianarte Posadas o a través de WhatsApp al número 3764-864661.