Reapertura del paso fronterizo Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira | Exigirán los mismos requisitos que Argentina para el ingreso a su territorio

En sintonía con la reapertura del cruce Posadas-Encarnación, hoy se habilitó el paso fronterizo Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira y, al igual que Argentina, Brasil exigirá un PCR negativo, la realización de un test rápido en frontera, certificado de vacunación y declaración jurada para ingresar a su territorio.

Walter Feldman, presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, indicó que esta mañana autoridades argentinas se acercaron para explicar la metodología de control y trabajo que se dará en el paso fronterizo Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira.

Primeramente, sólo podrán salir del país los residentes de la localidad de Bernardo Irigoyen sin posibilidad de ir a otra parte del territorio brasilero.

Además, para entrar a Brasil deberán cumplir con las mismas condiciones de ingreso que postuló Argentina: un PCR negativo de no más de 72 horas, el certificado de vacunación con ambas dosis, la declaración jurada y la realización de un test de antígeno en la zona de frontera. Aunque no se descarta que esto pueda cambiar en un futuro cercano.

“Ellos actúan en forma de reciprocidad, es decir que si el día de mañana nosotros dejamos de exigir los testeos ellos también estarían implementando esa metodología”, aseguró. Para el ingreso a la Argentina los requisitos son los mismos, con la diferencia de que los turistas brasileños podrán circular por todo el territorio argentino con un límite máximo de 90 días.

Aseguró que hay algunos brasileros que ya pudieron ingresar a la Argentina, pero que fue una sorpresa la decisión que tomaron las autoridades brasileras respecto de las exigencias. «Entendemos que son decisiones que incumben a las autoridades municipales y de acuerdo a lo que hablamos con la Cámara de Comercio de allí, creemos que en un futuro esas exigencias pueden ir cambiando», aclaró.

Para finalizar, Feldamn sostuvo que las expectativas no son las mejores ya que el antecedente de Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu no reflejó el tránsito esperado. Acerca de esto dijo: «Vimos que hay un tránsito bastante reducido en Puerto Iguazú así que como experiencia nos esperábamos algo parecido aquí».

Argentinos que viajen a Paraguay por menos de 24 horas solo deberán presentar el esquema de vacunación completo

Finalmente se concretó la apertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz y para los argentinos que regresen en 24 horas desde Paraguay, será obligatorio cumplir con varios requisitos.

El cupo de ingresos diarios sigue siendo de 890 personas, aunque este número está siendo evaluado junto al Gobierno nacional, ya que el 1 de noviembre se elimina el cupo de ingreso de pasajeros a Argentina.

Los argentinos que ingresen a Paraguay y que permanezcan durante 24 horas en el vecino país, deberán presentar el carnet de vacunación completo. Si su estadía es por más tiempo, al regresar deberán presentar un PCR negativo y test de antígeno.

Si las personas no están vacunadas, al ingresar a Argentina deberán realizar el aislamiento. Además, Misiones exige la declaración jurada electrónica a los viajeros que quieran ingresar al país, sean argentinos varados o extranjeros.

Por el momento se trata de un corredor turístico y no con fines comerciales.

¿Cómo ingresar a Paraguay?

Requisitos para turistas

Completar la ficha de declaración de salud del viajero 24 horas previas al ingreso en dgvs.mspbs.gov.py

TODOS deberán presentar test negativo con un máximo de 72 horas de antelación.

TODOS los mayores de 12 años vacunados o no deberán presentar un nuevo PCR a los 5 días de estar en Paraguay:

Quedan exceptuados los viajeros de países del MERCOSUR.

Quedan exceptuados países asociados a Paraguay: Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Guyana y Surinam

Si tuviste COVID positivo dentro de los 90 días anteriores, con certificado o resultado de laboratorio que lo acredite, no deberán presentar PCR al ingreso.

Requisitos por paso comercial de hasta 24 horas

Todos los mayores de 12 años deberán presentar test de antígeno negativo de un máximo de 24 hora o esquema completo de vacunación con 14 días de antelación.

Reabrió el puente internacional que une a Posadas con Encarnación

El puente internacional que une a Posadas con Encarnación, Paraguay, se reabrió este martes tras más de un año y medio cerrado, en medio de la pandemia por el coronavirus. El ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, supervisa el puesto sanitario.

El movimiento en el acceso al Centro de Frontera del lado argentino es intenso debido a las familias que ya se acercaron al lugar con intenciones de transponer el paso.

En principio solo se tratará de un corredor turístico seguro, por lo que se descartan las visitas con intenciones comerciales.

En tanto el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, llegó hasta el puesto sanitario que la provincia habilitó en el centro de frontera para supervisar la puesta en funcionamiento de los controles.

