La importancia de la Educación Ambiental y los tópicos implicados en ella

El cuidado del medioambiente es una temática que ocupa las principales prioridades en estos últimos años. Por ello, la educación ambiental es fundamental para la valoración. En este sentido, la celebración del “Día de la Educación Ambiental” propone describir los conceptos más básicos vinculados al medioambiente y algunos hitos históricos que marcan un camino hacia su cuidado.

Desde la Constitución Nacional, en términos de educación ambiental, se mencionan dos leyes: la Ley de Educación Ambiental (N° 26.206) o la Ley General del Ambiente (N° 25675).

En el artículo 41 se explica el concepto de Desarrollo Sustentable. Este concepto implica satisfacer las necesidades de la generación actual, sin comprometer a las siguientes, lo que significa el uso racional de los recursos naturales y evitar la contaminación ambiental.

Para comprender mejor la importancia de la Educación Ambiental, es necesario retomar lo que es un ecosistema: un conjunto dinámico de distintas especies de todo tipo que interactúan entre sí y con el medio físico. Éste es un concepto más funcional que espacial debido al dinamismo entre la materia y la energía, involucrando al hombre en caso de que esté presente.

Es significativo destacar los distintos beneficios que el correcto funcionamiento de los ecosistemas le puede brindar al hombre, dentro de los cuales se encuentran los servicios (moderan los extremos de temperatura, controlan plagas, purifican el agua, dispersan semillas, mitigan sequías e inundaciones, entre muchos otros) y los bienes (alimento, materiales para construcción, medicinas, turismo y recreación, por nombras algunos).

Las actividades humanas pueden influir directa o indirectamente sobre los seres vivos o sobre su entorno, produciendo de esta manera un efecto sobre los organismos y el medio que habitan, generando Factores de Cambio.

Los factores directos son aquellos que afectan inequívoca o causalmente al medio ambiente, como el cambio climático, y por otro lado, los factores indirectos operan de una manera más “difusa” mediante alteración de uno o más factores directos, por ejemplo cambios demográficos.

Además, existen las denominadas externalidades, que pueden definirse como decisiones de consumo, inversión o producción que afectan a terceros pero que no forman parte del precio final de los productos. Un ejemplo de ello es la contaminación de cuerpos de agua mediante residuos urbanos o industriales.

A su vez, es necesario comprender que los recursos naturales pueden ser: renovables o no renovables. El primer grupo puede ser inagotable, como la energía solar, su recuperación es posible de manera veloz. No obstante, los recursos no renovables, cuya utilización es a una velocidad mayor que su recuperación natural, son los combustibles fósiles, el suelo y el agua.

Por último, hay que conocer el significado de la ecología, ciencia que estudia la interacción entre los seres vivos, su entorno y los organismos entre sí. Se basa en evidencia empírica, por ende, cualquier decisión que se tome o información que se brinde, se encuentra respaldada en el ámbito científico.

Es muy importante que la ecología se tenga en cuenta a la hora de informar o en la toma de las decisiones políticas porque desde este sector se puede gratificar a aquellas empresas que fomentan actividades más beneficiosas para el medio ambiente.

Considerando todos los conceptos desarrollados anteriormente, resulta de suma importancia el desarrollo de una Educación Ambiental Integral en los diversos niveles escolares. Una educación que comprenda el abordaje de todos los conceptos explicados y los fenómenos correspondientes a ellos, con el fin último de educar generaciones futuras conscientes del mundo en el que habitan y la importancia de su cuidado activo, desde la puesta en práctica.

(*) Por Julíán Corres

Lic. en Ciencias biológicas y Coordinador del eje de Transformación Social Masiva del Centro de Desarrollo Sustentable GEO. (Centro Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires).