Un apostador de Oberá es el nuevo ganador de la Poceada Misionera y se quedó con más de tres millones de pesos

El ganador de la Poceada Misionera hizo su jugada en la Agencia N° 320 de Oberá y en total se hizo acreedor de 3.105.446 pesos. Mientras que los ganadores del segundo al cuarto puesto se dividieron el monto estipulado como premio.

La suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 2135 que se realizó durante horas de la siesta de este martes 19 de octubre, según confirmaron desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de Misiones.

A su vez, dieron a conocer que el segundo premio que consistía en 425.043 pesos, se dividió entre jugadores. En el tercer premio, 9 jugadores se dividieron 81.536 pesos. El cuarto premio, de 8.960 pesos, se repartió entre 112 beneficiados.

Por lo tanto, “el pozo estimado para el sorteo nocturno de este martes es de 2.500.000 pesos en total”, detallaron desde el IPLyC.

El posadeño ganó 55 millones de pesos en el Quini 6 y habría sido cliente habitual del vendedor ambulante de la Agencia N°243, según reveló su propietaria, Natalia Godoy.

Natalia Godoy, propietaria de la Agencia N°243, expresó su sorpresa ante el premio y celebró la suerte del jugador, sobre quien reveló que es un apostador frecuente de su agencia.

En el sorteo N° 2892, que se realizó el día domingo 19 de septiembre, un apostador posadeño resultó ganador de más de 55 millones de pesos, en el sorteo Tradicional del Quini 6.

En la provincia de Mendoza, otro apostador de Mendoza, de la localidad de Godoy Cruz, obtuvo un premio por el mismo monto de dinero.

Por este motivo, Godoy, propietaria de la agencia que vendió este premio, dijo «Estamos todos conmocionados por recibir esta noticia, es una sorpresa para todos, como agencia siempre queremos dar premios a nuestros jugadores».

«Yo estaba trabajando y me llega un mensaje del premio, no entendía absolutamente nada, y ahí empezaron los llamados del IPLYC y demás, y así me enteré que nuestro vendedor ambulante había vendido el premio», comentó.

Con respecto al ganador, reveló que es un jugador habitual, cliente del vendedor ambulante. «Es el impulso que necesitábamos para seguir, y decir bueno es por acá», agregó.

En cuanto al reconocimiento económico, mencionó que desconoce si la agencia vendedora del premio recibe alguna fracción del premio, y destacó “La verdad es que la satisfacción en este momento va por otro lado, como negocio, como lo que hacemos todos los días, que es trabajar, y tenemos salud y trabajo que es lo más importante, la plata es lo de menos”

Un jubilado de Apóstoles es el ganador de La Poceada, informaron desde el Instituto de Loterias y Casinos de Misiones. Realizó la jugada ganadora en la Agencia n°347 de su localidad. El monto que ganó alcanza los 20.515.381 pesos.

El proclamado millonario tardó en acceder al premio porque no tenía quien lo acercara hasta el IPLyC SE. Había hecho su jugada en la Agencia N° 347 de la Ciudad de las Flores, y admitió que no podía conciliar el sueño desde el día que se enteró de la feliz noticia.

“Tardé una semana en venir porque no tenía con quien llegar hasta Posadas”, dijo, y agregó que todavía “no tengo idea qué voy a hacer con el premio” que alcanza los 20.515.381 pesos.

La suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 1917 (matutino) que se realizó en la siesta de este jueves 10 de junio. Para acompañarla, hizo “una mezcla de números” que extrajo de las revistas sobre juegos de azar que se editan en diarios locales.

El pozo estimado para el sorteo matutino de este martes 22, es de 5.540.000 pesos.