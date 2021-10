Efectivos de las fuerzas provinciales se perfeccionaron con integrantes del GIEP

Este lunes en el Centro de Entrenamiento Penitenciario de la localidad de Loreto, se realizó el acto de cierre del Primer Curso de Operador de Escudo, que contó con la entrega de certificados y la demostración de los contenidos adquiridos por parte del personal del SPP y la Policía de Misiones.

La capacitación tuvo una duración de 15 días y fue dictada por integrantes del Grupo de Intervención Especial Penitenciaria (GIEP). El evento estuvo presidido por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quien felicitó a quienes con esfuerzo y sacrificio lograron aprobarlo.

«Tras 15 días de curso intensivo finalizó la capacitación de efectivos, dictado por el grupo de Intervención Especial Penitenciario. Participaron miembros de #Jujuy, #Chaco, entre otros. Felicitaciones a quienes con sacrificio y esfuerzo lograron el éxito final!!! @SPPMISIONES», detalló en su cuenta de Twitter.

En la oportunidad, también estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni; el director general, Manuel Dutto; la subdirectora general, Valeria Mereles. Así también, la plana mayor del SPP y los familiares de los efectivos.

Cabe destacar que esta instancia formativa, participaron miembros de Jujuy, Chaco y otras partes del país.

En este contexto, uno de los integrantes del Servicio Penitenciario de Jujuy señaló: “No hay imposibles cuando uno tiene ganas de aprender y hoy no sólo me llevo lo aprendido sino me llevo una gran experiencia enriquecedora para crecer profesionalmente”. Y agradeció a los instructores a cargo del curso por los contenidos brindados y aplicados durante estos días.

Lo aprendido

La función específica del Operador de Escudo consiste en poseer la capacidad de resistir cualquier ofensa o ataque y, a su vez, tener la habilidad de modificar su rol, para realizar cualquier reducción, amarre o contención de personas que signifiquen amenaza al grupo.

