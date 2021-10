Condenaron a Horacio Rucks a tres años de prisión en suspenso por la muerte de Alan Duré

Este martes Condenaron a Horacio Rucks , el ex combatiente de Malvinas, a la pena de tres años de prisión en suspenso por el accidente ocurrido en la avenida, Alicia Moreau de Justo, el 21 de octubre de 2017, tras el cual murió el peatón Alan Duré (19 años).

El falló lo dio a conocer la titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, a cargo de un tribunal unipersonal.

Tras escuchar los alegatos de las partes, la magistrada emitió la sentencia, que incluye además, la inhabilitación por diez años para conducir vehículos y el cumplimiento de 400 horas de tareas comunitarias, para el acusado.

En los alegatos, la fiscal María Laura Alvarez había solicitado 3 años de prisión efectiva para el imputado.

El siniestro vial ocurrió en 2017 a las 23.30 en la colectora de la avenida Alicia Moreau de Justo (ex ruta 213) y su intersección con la calle San Antonio. Durante el juicio, Rucks admitió que había tomado alcohol esa noche, pero dijo que la víctima se cruzó imprevistamente la arteria.

“Nunca tuve en mi campo visual a ese muchacho. Ojalá me hubiera dado la mínima posibilidad, entonces yo subo en la vereda, tumbo la camioneta, hago cualquier cosa, pero no me dio tiempo de nada”, manifestó Rucks en su defensa.

Alcohol al volante: familiares y amigos reiteraron su pedido de Justicia por la muerte de Alan Duré :Condenaron a Horacio Rucks

Florencia Da Silva tía de Alán Duré, el chico de 19 años que falleció tras ser embestido por una camioneta en la ex ruta 213 el fin de semana pasado, pidió justicia y llamó a la sociedad a ser más responsables a la hora de conducir un auto. “Queremos que el hombre que atropelló a mi sobrino quede preso”, dijo.

Alan Ezequiel Duré, tenía 19 años, murió el sábado en el Hospital Madariaga a consecuencias de las heridas que recibió el viernes último cuando fue arrollado por una VW Amarok en la Avenida Moreau de Justo, ex ruta 213.

En Radio Libertad, la mujer sostuvo que su sobrino había ido a acompañar a su novia para que tome un remis cuando fue atropellado por Pedro E, un hombre de 57 años que según asegura estaba alcoholizado y tenía 0.91 gramos de alcohol en sangre. A raíz de los golpes el chico murió al día siguiente y motivó el pedido de justicia por parte de familiares y amigos.

Al mismo tiempo dijo que desde el trágico hecho todos los días se reúnen sobre la ruta con los vecinos pidiendo a las autoridades dos cosas. Por un lado que quien atropelló y mató a Alan quede preso – ahora está detenido – y más seguridad para los peatones que a diario atraviesan la calzada.

En cuanto a si hay testigos del trágico hecho, dijo que no sabe a ciencia cierta si alguna persona vio toda la secuencia.

“Esta vez fue mi sobrino pero esto le puede pasar a cualquiera. Mi sobrino iba caminando y le arrebataron la vida. El terminaba quinto año este año y el año que viene quería empezar a estudiar para chef. Era el cocinero de la casa y le encantaba. Ese señor dejó una familia destruida, tienen otros hijos pero no es lo mismo porque nada va a ser igual. El tenía una vida por delante y se la arrebataron. Yo lo veo como un asesinato, porque una persona que toma y maneja es un asesino. No todas las personas piensan como yo, van, toman y no le importa. Pero no es sólo una vida sino muchas que se perdieron”, dijo.