El Chaqueño Palavecino: desde el ómnibus a los grandes escenarios

Comenzó su vida como chofer recorriendo rutas de Vespucio, Pocitos y Orán hasta llegar a Tucumán, en la empresa Atahualpa, donde había sido seleccionado entre 64 postulantes. Allí, convivían su pasión por el trabajo y por el canto, y dentro de la empresa era conocido como «El cantor de Atahualpa».

Desde ese momento, el Chaqueño Palavecino comenzó a forjar su gran pasión, hasta convertirse en el gran artista que conocemos hoy, que cuenta con premios Gardel, Grammys, Chayero de Oro en La Rioja, Camín de Oro en Cosquín, y una completísima discografía.

Del mismo modo, tuvo la oportunidad de compartir escenario junto a grandes artistas de la música folklórica: en 2009 sale de gira por todo el país junto a Los Nocheros y Soledad, en un show titulado «La fiesta», del cual se desprende el CD+DVD «La Fiesta», grabado el 16 de Mayo en el estadio de Vélez Sarsfield de Capital Federal. Participaron como invitados Natalia Patorutti en el tema «Jamás» y Los Tekis en «Qué No Daría».

Los Alonsitos: desde Corrientes para todo el país

Los Alonsitos es una agrupación de música tradicional argentina, de estilo folclórico chamamecero, integrada por Ariel Báez, Marco Roselli y Marcelo Roselli, oriunda de Corrientes.

Construyeron su carrera desde el año 1985, y hasta la actualidad no pararon de producir excelentes piezas musicales, que se quedan presentes en muchos corazones argentinos. Asimismo, tuvieron la oportunidad de presentarse junto a Los Tekis en el show «Lo mejor de nosotros», y en diversos programas de TV, como Videomatch, Susana Giménez y Almorzando con Mirtha Legrand. Además, el disco «Déjate Querer» los lleva a Miami a tocar en el Hotel Radisson Deuville, local donde tocó The Beatles por primera vez en Estados Unidos.

Por otro lado, en el año 2012, Los Alonsitos cumplen un cuarto de siglo en la música y editan el disco titulado “De Plata”. Participan como invitados del mismo: Soledad, Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, Facundo Saravia, Los Nocheros, Jorge Rojas y Los Tekis, entre otros. Igualmente, participó su profesor de la infancia, Raúl Alonso.

Cabe destacar que el grupo Los Alonsitos se encuentra integrado por Marcelo, Marco, Ariel y José Martín Rodríguez.

Por último, desde el 7 de agosto del 2020, su mítico álbum “Raíces Con Vuelo”, editado en 1993 y los discos más emblemáticos de la banda, se pueden escuchar en todas las plataformas digitales, por lo que su música está disponible para ser disfrutada por todos.

