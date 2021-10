Posadas | Vecinos denuncian robo de placas y vandalismo en el cementerio La Piedad

Vecinos posadeños que se acercaron este fin de semana a visitar algún familiar al Cementerio La Piedad se encontraron con la infeliz noticia de que muchas placas habían sido robadas, o vandalizadas por extraños. Este lunes, la policía recorrió las instalaciones para verificar las denuncias.

Uno de los damnificados fue Gerardo Boichuk quien contó a Misiones Online que, «primero sospechamos que pudo haber sido por la tormenta fuerte de estos últimos días, porque encontramos una foto caída de un panteón vecino”.

Pero la sorpresa fue mayor cuando observaron que en el panteón familiar, “nos robaron la foto de uno de nuestros abuelos, y que fue sacada a golpes. Y por la altura en la que estaba colocado, pensamos que tuvieron que haber usado una escalera”, indicó.

Luego, los familiares se acercaron hasta la administración, donde iniciaron un reclamo, y mientras estaban en el ingreso pudieron observar que “otras personas se comenzaron a quejar por lo mismo, y que lo nuestro no fue un hecho aislado. Entonces, nos acercamos a las personas a las que les había pasado lo mismo, y creamos un grupo de Whats App para estar todos representados. Y mandarnos mensajes ahí, y ver si el cementerio encuentra alguna solución», relató Boichuk.

Los damnificados llamaron al 911

Tras realizar el recamo en la administración del cementerio, los familiares decidieron llamar al 911, “para ver si teníamos que hacer la denuncia y que tramite teníamos que hacer, y desde el 911 se mostraron muy atentos, y nos mandaron un móvil, con el cual hicieron la recorrida, vieron. Estuvieron en contacto con nosotros, y con las personas que trabajan en el cementerio”, señaló el joven.

Y agregó que, “la policía está trabajando muy atenta, pero desde el cementerio la respuesta no fue muy clara. Desde la policía nos dijeron que desde el cementerio se debe hacer la denuncia, y se tiene que encargar de comunicarse con los familiares de los panteones y las tumbas que fueron vandalizados. Y hacer un relevamiento”.

Durante la mañana, de este lunes la administradora del Cementerio se encontraba recorriendo el predio del cementerio, como haciendo un relevamiento de los panteones damnificados.

Los familiares también contaron que ayer, hicieron un relevamiento “y habremos encontrado al menos 30 tumbas vandalizadas, pero a medida que caminas por el predio te vas encontrando con más placas sueltas, espacios que faltan placas o fotos sueltas de personas. No sabemos si los familiares hicieron o no los reclamos, y si no lo hicieron que vengan a hacerlo, para poder hacer un seguimiento. Y mientras no se reclame esto va a seguir ocurriendo”, concluyó.