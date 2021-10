La dura crítica de Lionel Messi al árbitro brasileño Wilson Sampaio

Luego de la victoria de la Selección argentina sobre Perú por 1 - 0 en el cierre de la triple fecha eliminatoria, se vio un Lionel Messi inédito. El crack argentino subió una imagen a su cuenta de Instagram y criticó duramente al arbitro del encuentro.

A los pocos minutos de terminado el partido en el que la Argentina venció 1-0 a Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias, Lionel Messi fue al hueso contra el árbitro del encuentro, el brasileño Wilton Pereira Sampaio. El capitán argentino dejó una frase lapidaria contra el juez y marcó que no quedó conforme con su labor.

“Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento. Ellos, todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno, tres puntos importantes que nos acerca al objetivo”, posteó La Pulga.

Posteo de Messi en su Instagram.

Leo se habría molestado con el árbitro porque solo aplicó dos tarjetas amarillas al combinado inca, cuyos jugadores impusieron un juego brusco desde el inicio del partido.

Además, tuvo otras fallas en el encuentro jugado en el Estadio Monumental en dos instancias de penales. No cobró una clara falta del arquero Pedro Gallese a Lautaro Martínez y sancionó uno que no fue, el de el guardameta argentino Emiliano Martínez a Jefferson Farfán. No obstante, Yoshimar Yotún desvió el tiro.

Durante el partido Messi le hizo saber su disconformidad a Sampaio. En una de sus reclamos se llegó a leer en sus labios que le dijo “siempre lo mismo vos”.

Las manifestaciones de Leo hacia el juez fueron constantes. Desde el tanto anulado a Cristian Romero de cabeza por posición adelantada hasta cada una de las faltas de Perú. Leo le habló bastante al juez quien en la mayoría de los casos intentó evitar el cruce con el crack rosarino. Hubo varios ejemplos por la cantidad de infracciones cometidas por los jugadores incas. Tras una de ellas, Messi se le acercó le árbitro y le hizo señas en una clara manifestación de que no estuvo de acuerdo con su forma de impartir justicia.

Ese trámite de juego que se vio interrumpido en varias ocasiones lo fastidió a Leo. El traslado constante de la pelota, los toques cortos y precisos, fue un circuito que Perú quiso cortar con el juego friccionado.

Los antecedentes inmediatos de Sampaio con la Argentina marcan tres triunfos en fila para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Al de este jueves ante Perú por la clasificación mundialista, se suman dos encuentros en la reciente Copa América, el 1-0 Uruguay en la zona de grupos, y luego la goleada 3-0 frente a Ecuador en los cuartos del final del torneo que la Albiceleste terminó ganando.

En esos encuentros disputados en Brasil también hubo fricción y varias faltas, en particular en el encuentro frente a Ecuador, que fue el primer por una instancia de eliminación directa en la Copa América. Si bien el resultado marca una victoria clara de la Argentina, las faltas cometidas por el elenco que conduce Gustavo Alfaro hicieron que el jugo sea cortado.

En aquel encuentro ante Ecuador hubo tres amonestados (Ángelo Preciado, Pervis Estupiñán y Alan Franco) entre los dirigidos por Lechuga y en el epílogo el defensor Piero Hincapié recibió la tarjeta roja de forma directa después de derribar a Ángel Di María cerca del arco. Esa falta dio lugar al tiro libre que luego ejecutó y convirtió en gol el propio Messi.

Con la nueva victoria de la selección argentina, el equipo conducido por Scaloni sigue a paso firme hacia el Mundial de Qatar 2022. El combinado albiceleste llegó a 25 partidos invictos y en las Eliminatorias suma siete triunfos y cuatro empates. En la tabla se ubica segundo con 25 unidades a seis del líder Brasil y le lleva ocho a Ecuador y nueve a Colombia y Uruguay.

Fuente: Infobae