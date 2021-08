Posadas | Por el día de San Roque, realizaron una bendición de mascotas y una misa por los enfermos

San Roque es el santo patrono de los enfermos y de las mascotas, y su festividad se conmemora cada 16 de agosto. La parroquia que lleva su nombre en el barrio Villa Sarita, realizó esta una misa para los enfermos y la bendición de mascotas, por la tarde harán una peregrinación en auto y la misa central a cargo del padre Victor Benítez.

Conocido por el trabalenguas sobre su perro, se estima que San Roque podría haber nacido entre los siglos XIII y XIV en la antigua región francesa de Languedoc, más específicamente en la actual Montpellier. Allí se cree que aprendió conocimientos de Medicina, ya que cuando peregrinó de su ciudad natal a la Toscana, ayudó a personas gravemente enfermas por la peste.

“San Roque, es hijo de San Francisco, pertenecía a la Tercera Orde franciscana. Estudió medicina e hizo uso de su conocimiento cuando tuvo que actuar ante una pandemia y eso lo movió a quedarse en Roma y ayudar”, contó el párroco, Francisco Armando Zalazar.

Cuando se propuso regresar a su país, el santo, que pertenecía a la Tercera Orden de los franciscanos, podría haberse contagiado en la ciudad de Piacenza, por lo que pasó un tiempo aislado a las afueras de la ciudad mientras vivía en un bosque. Así, habría conocido al famoso perro que se relacionó con su figura. Aunque la vida de San Roque cuenta con varias versiones por no tener constancia exacta de cómo vivió el religioso, se afirma que, durante su retiro, un perro le visitaba cada día y le llevaba un pan.

“Luego él mismo se contagió de la enfermedad y se buscó un refugio para morir solo y ahí comienza la leyenda de un perro que lo encontró a Roque y gracias a él, los familiares de la mascota lo curaron. El animal sirvió de nexo y de solidaridad”, agregó el párraco.

“¡San Roque, San Roque! ¡Que este perro no me mire ni me toque!”, reza el refrán, que se hizo masivo durante una epidemia de rabia, y se pronunciaba para invocar la protección del santo.

A San Roque se le considera el abogado contra la peste y todo tipo de epidemias, así como el protector de los perros. Cada 16 de agosto, el santoral católico honra al santo con misas especiales en su nombre.

“La devoción a San Roque está instalada aquí en el barrio Santa Rita, los peregrinos vienen de todas partes y hoy nos hemos concentrado en la parte litúrgica porque eventos culturales no los podemos hacer, pero mantenemos las misas, la bendición de los panes haciendo alusión a ese alimento que el perro le llevaba a San Roque. También una misa para todos los enfermos”

A las 12 se realiza la bendición de las mascotas, en memoria del vínculo y la protección que tenía San Roque con ellos. “Nos quedan una procesión en el barrio con vehículos y al regreso vamos a tener una misa con el sacerdote Víctor Benítez”, agregó Francisco Armando Zalazar.

