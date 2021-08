Tenis internacional: Roger Federer volverá a operarse de la rodilla y estará varios meses sin jugar

Roger Federer anunció que volverá a operarse de la rodilla y que hará un último intento por volver a recuperar su nivel en la recta final de su gran carrera como tenista. “Estaré con muletas durante varias semanas y fuera de juego durante muchos meses. Quiero darme un rayo de esperanza para volver al tour de alguna forma. Soy realista. Sé lo difícil que es a mi edad pasar por otra cirugía. Lo intentaré. Quiero estar saludable”, dijo el suizo en un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

“Para sentirme mejor necesito operarme”, lo que implica una ausencia de “numerosos meses”, declaró el suizo de 40 años, quien no juega desde Wimbledon, y quien se perdió los Juegos de Tokio y se perderá el US Open.

Federer fue operado dos veces en la rodilla derecha que lo tiene a maltraer y su futuro es una incógnita. El antiguo número 1 mundial disputó solo 13 partidos en 2021, después de una temporada 2020 alterada por la pandemia del coronavirus y marcada por dos operaciones de rodilla, periodo en el que solo jugó seis encuentros.

Después de retirarse antes de los octavos de final en Roland-Garros para preparar Wimbledon, fue eliminado en cuartos de su torneo fetiche por el polaco Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0).

Desde entonces, las señales no incitaron al optimismo: renunció a los Juegos Olímpicos de Tokio, y se retiró de los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati. Hoy se confirmó que no participará del US Open, que pasará otra vez por el quirófano y que su carrera deportiva está entre signos de preguntas.

“Estaré inactivo muchos meses, será muy duro pero quiero estar bien y concederme una pequeña esperanza de volver a jugar. Gracias por todos los mensajes que me enviaron, les deseo lo mejor”, completó el tenista helvético de 40 años y número 9 del ranking mundial.

Fuente TN

