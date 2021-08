Reflexión del Pastor Guillermo Decena: «Cómo ser sanos interiormente»

La sanidad interior es parte del desarrollo espiritual de la persona, es parte de la revelación progresiva que Dios nos quiere dar, pero si el creyente se estructura y se cierra a lo nuevo es imposible que el Espíritu Santo le muestre mucho más (Mateo 11:25). Veamos lo que nos dice la Palabra de Dios.

Hay cuatro cosas que son importantes para ser sanados interiormente:

1- Debemos crecer en la revelación y entonces creceremos espiritualmente. Mateo 13:10–15 (NVI)

Es uno de los capítulos más reveladores de los evangelios. Habla de que hay personas que tienen el corazón abierto para aprender, para crecer, para recibir revelación nueva del cielo, la cual le llevará al próximo nivel. No hay nada nuevo, sucede que cada uno va descubriendo paulatinamente lo que Cristo ganó para cada uno, pero esto será de acuerdo a la apertura y sinceridad de cada corazón. Por esto Jesús dijo: “el que pida recibirá, el que busque encontrará y el que golpee, se le abrirá” (Mateo. 7:7 NVI)

Al principio de capítulo nos habla de que la semilla del sembrador es la misma, pero lo que cambia es la tierra, o sea el deseo de dar la bienvenida a cualquier semilla para que pueda crecer y dar fruto. Habla también de que el que quiere entender recibirá revelación de las parábolas y serán revelaciones profundas.

También habla del trigo y la cizaña, que son muy parecidas, crecen juntas, solo las diferencia el origen, una la siembra Dios y la cizaña, la siembra el diablo. Además, el fruto de cada uno es diferente.

Enseña que Dios viene a revelar cosas ocultas desde la fundación del mundo, así que no nos aburriremos jamás porque el crecimiento y las revelaciones serán crecientes. Así se cumplió lo dicho por el profeta: «Hablaré por medio de parábolas; revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo.» Mateo 13:35 (NVI)

Para algunos el Reino de Dios es un tesoro escondido y una perla de gran precio, y para otros no vale nada. Pero el que lo busca y lo anhela, seguro que lo encontrará. “Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos”. Mateo 13:52 (NVI)

La mente abierta a lo nuevo y a lo viejo es una mente iluminada por el cielo, y cuando hablamos de la sanidad interior nos damos cuenta a lo que Jesús se refería. Hay cristianos que no están dispuestos a abandonar su sitio de confort, y se incomodan cuando alguien pretende enseñar algo nuevo. Así pasó en la época de Jesús, los religiosos fueron los que primero le rechazaron, porque era una amenaza a la comodidad de la religión institucionalizada. Lo que necesita revelación es muchas veces rechazado.

No tengas miedo ni desconfianza, conserva el corazón de niño porque Dios no te va a defraudar, alguno tal vez te pueda decepcionar, pero Dios te hará crecer hasta alturas espirituales extraordinarias.

El versículo 15 en adelante, dice que el endurecimiento de la persona hace que no pueda recibir sanidad. (Mateo 13:15) Y esta es la clave de la sanidad. Los ojos y los oídos abiertos desatan la sanidad espiritual.

2- Las cuatro puertas de acceso del maligno al interior humano

Y este es un concepto importante de entender, pues al analizar las cuatro puertas de acceso, nos ayuda a ser sanos.

A principios de la década de los años 60, comenzaron a venir misioneros norteamericanos con una visión carismática e impulsados por el Espíritu Santo trajeron un concepto nuevo del movimiento carismático originado en EEUU, la sanidad interior. Estos fueron: Keith Bentson, Ivan Baker, Orville Swindoll etc.

Trajeron también el concepto del modelo de las cuatro puertas de acceso, que el demonio tiene a la vida humana. Y esto permitió entender mejor como opera el maligno en el alma, y como “desactivar” la autoridad que tiene el maligno en la vida interior de cada uno. Esto sin lugar a dudas fue de muchísima ayuda para muchos que estábamos influenciados por demonios que entristecen, deprimen, y limitan de muchas maneras la vida de los siervos de Dios.

Por eso el Señor que no tenía pecado, dijo: No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:30 RVR

Lamentablemente el ser humano no puede decir lo mismo. En mayor o menor medida puede el maligno tener en nosotros autoridad, por nuestros pecados (Marcos 7:21-23 RVR)

La puerta de “las heridas de la infancia”, la puerta de la “herencia espiritual” la puerta del “pecado” y la puerta del “ocultismo”, son vías de acceso que le permite a los demonios traer impresiones, ideas y sensaciones a la vida de los cristianos sinceros, que quieren crecer. Por esto hay que analizar y pedir a Dios discernimiento en estas áreas, para entender que ha ocurrido a lo largo de la vida y orar al respecto, quitándole la autoridad a los demonios para vivir una vida plena y en paz. Además de poder servir a Dios con libertad.

3- El remedio infalible: El Perdón. Marcos 11:22-26 RVR

La fe de Dios tenemos que tener, porque es esta la fe que Él nos da como un regalo, es la que producirá milagros y la tan buscada sanidad interior. Pero debemos sacar el principal impedimento para que los milagros de Dios vengan a nuestra vida, el rencor, la venganza, el odio y la amargura. Esto sale perdonando, desatando el perdón. Y no hay manera de que Dios nos pueda usar sino estamos dispuestos a perdonar.

La holandesa Corrie Ten Boom, fue un ejemplo emblemático de perdón después de la Segunda Guerra Mundial. Corrie fue una maravillosa cristiana que arriesgó su propia vida para salvar la vida de otras personas durante los terribles años del régimen Nazi y la matanza de judíos. Después de la ocupación Nazi de Holanda, Ten Boom y su familia se involucraron con la resistencia, proporcionando refugio para los judíos. Un falso tabique fue construido en su dormitorio para proporcionar un escondite para aquellos que buscaban refugio. El 28 de febrero de 1944, la Gestapo, sobre la base de información obtenida a través de un informante, allanó la casa Ten Boom y arrestaron a la familia.

Su liberación llegó tan sólo unos días antes de que mataran a todas las mujeres de su edad.

Mientras que, en un servicio de iglesia en Alemania, se encontró cara a cara con uno de los ex guardias de la prisión en Ravensbrück. Ten Boom recién había predicado un mensaje del perdón de Dios, y el ex Guardia, que no la había reconocido, le pidió a Ten Boom personalmente perdón por las atrocidades que había cometido.

Ten Boom luchó en su interior y encontró que ella no lo podía perdonar, pero rápidamente ella oró y encontró la fuerza para aceptar su mano extendida. Con nuestras fuerzas no lo lograremos, pero si tenemos la intención de hacerlo, el Espíritu Santo nos da las fuerzas para concretarlo de verdad y ser libres.

4- Solos no podemos.

La sanidad interior no viene sin ministración de una persona más sana que ora por nosotros. Para ello debemos ser absolutamente sinceros y esto ayudará al líder espiritual a conocer cómo el maligno viene trabajando en la persona. Una de las grandes trampas del enemigo para que no seamos sanos interiormente, es aislarnos.

(Efesios 4:11-13 RVR)

Podemos decir millones de cosas de este pasaje, pero saquemos unas pocas enseñanzas fundamentales:

Primero: Dios los levanta, la idea de Dios para ayudarnos es a través de personas.

Segundo es para vencer el pecado capital: el orgullo.

Tercero: para la edificación de la iglesia como un cuerpo sobre la tierra.

Cuarto: para que la iglesia este unida, pues es fundamental para la obra del Espíritu Santo.

Quinto: para que lleguemos a decir como Cristo decía: el demonio nada tiene de influencia dentro de mi alma. El demonio nada tiene en mí.

Dios lo quiere sanar interiormente, ¿Usted lo dejará hacer la tarea? Es hora de vencer a satanás en nuestras vidas. Es tiempo de vencer y de avanzar.

Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado

PP-CP