¿Fabiola Yáñez embarazada?: la foto de la primera dama en Misiones que despertaron los rumores

La primera dama sorprendió en las redes con una imagen.

Dos días después de que se desatara el escándalo por su fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos, la primera dama Fabiola Yañez publicó una foto en su perfil de Instagram en su visitan a Misiones ayer que de inmediato generó rumores de embarazo. En la imagen puede verse a la pareja del presidente Alberto Fernández abrazándose su panza, como si se tratara de un sugestivo anuncio de que está esperando un hijo.

Luego de que surgieron los rumores de un presunto embarazo de la primera dama, que provocaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, TN.com.ar trató de comunicarse con su jefe de prensa pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, otra fuente de su entorno más cercano señaló: “No confirmo ni desmiento los rumores de embarazo de Fabiola”.

Se especula con que en las próximas 48 horas habrá información oficial al respecto. Ya sea para confirmar o para explicar el motivo de la pose.

Fabiola Yáñez embarazada

La publicación de la sugestiva foto de la pareja de Alberto Fernández ocurre en medio del escándalo por las visitas VIP a Olivos y tras la difusión de la imagen del festejo de cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena estricta. Por este motivo, el mandatario afirmó el viernes a modo de justificación: “Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir”.

El jefe de Estado -que encabezó un acto en la ciudad bonaerense de Olavarría por la ampliación de beneficiarios del Régimen de Zona Fría- se refirió así por primera vez a la foto en la que se lo ve junto a su esposa y otras 10 personas celebrando en un espacio cerrado de la residencia presidencial: sin barbijo ni distancia social, en clara violación de las restricciones y cuidados sanitarios impuestos por el Gobierno en aquellos días de julio de 2020.

“Debí haber tenido más cuidados, y no los tuve”, dijo el Presidente luego de responsabilizar a su esposa por la reunión social en Olivos.

“Les voy a pedir un permiso, que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo la necesidad de decir. Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca quise esconderme detrás de nadie para dar la cara”, había abierto su discurso el Presidente. “Néstor (Kirchner) decía que somos gente común con responsabilidades importantes. Abrazamos un desafío muy difícil, sabíamos el país que nos dejaban, y apareció la pandemia y nos exigió muchas restricciones. Le pedí a muchos argentinos que nos acompañaran, porque era necesario cuidarnos, preservar la salud”, dijo antes de pedir disculpas.

Este sábado el mandatario encabezó un acto en Misiones donde se mostró con su mujer, la mencionó en su discurso y hasta contó una anécdota. Fernández comentaba las bellezas naturales de la Argentina y recordó un diálogo que tuvo con su mujer. “Este es un parque nacional único en el mundo. Fabiola estuvo en este hotel con su madre y sus hermanas no hace mucho tiempo, y me decía: ‘Vos tenés que ver cómo se ven las Cataratas’. Yo decía, ‘está exagerando’, como ella quiere mucho a Misiones, dije ‘está exagerando, me debe estar macaneando’”, contó el Presidente.

La transmisión oficial puso en pantalla a Yáñez, ubicada en la primera fila del auditorio. Y captó la risa, detrás del barbijo, de la primera dama. “Ahora que me doy vuelta y veo las Cataratas, qué privilegio increíble tiene este lugar, que lugar maravilloso tenemos los argentinos y qué maravilla para el mundo”, agregó Fernández.

El anterior rumor de embarazo de Fabiola Yáñez

La de este sábado no es la primera vez que surgen rumores sobre un embarazo de Fabiola Yáñez. A fines de enero pasado circularon fuertes rumores a través de las redes sociales que indicaban que la primera dama estaría esperando un hijo.

De las fotos oficiales que circularon en aquel momento de la visita de Estado de la pareja presidencial a Chile, quienes intuyeron que podría haber un bebé en camino se centraron en algunas imágenes en particular.

En una de las postales se observa a Yáñez utilizando un vestido ajustado al cuerpo en tonos rosados y corales, pero lo que llamó la atención fue un contorno a la altura del vientre que desató las especulaciones.

Si bien por cuestiones de luz, de ángulos o incluso por la propia postura del cuerpo podría parecer que la primera dama estaba embarazada, lo cierto es que finalmente las suposiciones no eran ciertas.

Algunos usuarios de las redes sociales, especialmente de Twitter, apostaron a la maternidad para justificar ese pequeño contorno que se marcaba en el vestido elegido por la esposa del Presidente. Aunque no se sabe quién, una vez finalizadas las cuestiones laborales y de agenda de la pareja en el país trasandino, alguien de confianza se acercó a Fabiola Yáñez y le comentó que en Internet circulaban fuertes rumores de embarazo.

Frente a esto, los rumores de embarazo duraron menos de 24 horas porque la primera dama le respondió entre risas al interlocutor de su círculo íntimo: “Es una pancita de cuarentena”.

