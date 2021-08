OTC | El misionero Jonatan Treise es el nuevo capitán Celeste

El misionero Jonatan Treise fue designado como el capitán del equipo profesional, su experiencia y capacidad, fueron algunos de los aspectos que inclinaron a la decisión, “lo tomo como un mimo personal”, manifestó.

El Celeste continúa su preparación de cara a las tres competencias que tendrá esta temporada comenzando con el Super 20 (24 de septiembre), la Liga Sudamericana (21, 22 y 23 de octubre en Chile) y la Liga Nacional (3 de noviembre).

«Es un mimo para mi ser el capitán del equipo de la provincia en que nací. Pero lo más importante es el grupo humano que se formó y me siento orgulloso de pertenecer al OTC; no me creo más ni menos que nadie, es una oportunidad de predicar con el ejemplo», expresó el futbolista.

En este sentido, la preparación física en esta etapa, es clave y el capitán lo reconoce “estamos trabajando duro en lo físico, pero mechando con mucho básquet para poder ir conociéndonos más con todos los muchachos, poder hacer 5 contra 5 es importante”, aseguró.

Respecto a la química que van logrando entre todos, destacó el trabajo de los U23 y juveniles “nos dan una mano terrible en todo momento. Es importante para ellos también porque van incorporando nuevos conceptos. Todos están a la altura y nos exigen también a nosotros porque tienen una condición física importante. Lo que les transmitimos es cómo cubrir los espacios, cosas que veo desde el perímetro y Facu (Giorgi) desde la zona pintada; después cada uno tiene su técnica que es muy buena, son chicos muy aplicados”.

En estas semanas de Joni con su familia, le permitieron regresar a la localidad de Alem, ciudad en la que nació; visitar a su padrino y cargarse de recuerdos que lo emocionan, “tuve la oportunidad de comer un asado con mi padrino Cacho Espinoza y nuestras familias. Nací a tres cuadras de ese lugar y me llegaron muchos recuerdos, emociones que me hacen poner los ojos brillosos porque realmente es volver a mis inicios como persona. Caminar por las calles donde me crié con mi familia es fabuloso”.

Fuente: Oberá Tenis Club

