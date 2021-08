Morena Rial se lanza a la política: “Para cambiar las cosas no queda más que hacerlo uno mismo”

En camino a las elecciones 2021, Morena Rial anunció en sus redes sociales que se lanza a la política junto a su abogado, Alejandro Cipolla, quien se encarga a de llevar adelante la demanda contra Silvia D’Auro y quien la ayuda a crear un proyecto político.

La hija de Jorge Rial, el periodista argentino, dijo en su cuenta de Instagram sin aclarar a qué cargo apuntará con su letrado: «Se viene un proyecto político con Alejandro Cipolla. ¡Próximamente van a haber novedades».

En tanto la joven afronta un accionar contra su mamá adoptiva. «Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto. Pero la Justicia se va a encargar… Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando», dijo en su momento.

Famosos en la política

Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2021, que se desarrollan el mes de septiembre próximo en las que Morena Rial no llegó a participar, están plagados de candidaturas con nombres que la gente conoce por un amplio recorrido en el espectáculo y la televisión argentina.

Cinthia Fernández es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite, mismo espacio que en su momento llevó a Amalia Granata a ocupar una banca como legisladora santafesina.

El Partido Federal convocó a Brian Lanzelotta para que sea precandidato a concejal por el partido bonaerense de La Matanza. «Soy peronista no kirchnerista», aseguró el cantante que se hizo famoso por estar en Gran Hermano 2015.

Juntos por el Cambio tiene varios nombres en sus filas: la periodista Carolina Losada como precandidata a senadora en Santa Fe, el economista Martín Tetaz en la lista de diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el neurocientífico Facundo Manes, que también busca un lugar en el Congreso de la Nación, pero como legislador por Buenos Aires.

Dentro del espacio fundado por Mauricio Macri, también se encuentra Roberto García Moritán, conocido por ser el marido de Carolina «Pampita» Ardohain, quien busca ser legislador porteño a través de Republicanos, lista que competirá en la interna.

Fuente: Ámbito y Clarín

