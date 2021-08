Los Pumas perdieron con Sudáfrica en su décimo Rugby Championship

Los Pumas debutaron en su ya décimo Rugby Championship, el torneo que agrupa al seleccionado más las tres potencias del sur, y se notó que jugaron ante uno de los mejores del planeta, el campeón Mundial 2019. Pese a que los locales en Port Elizabeth presentaron mayoría de suplentes (10 cambios respecto del triunfo 19-16 vs. Lions), les alcanzó para dominar al seleccionado con una amplia victoria por 32-12.

Los sudafricanos no tuvieron más la pelota que los argentinos (46 a 54%) en el PT (total, 48 a 52%), pero la usaron mejor. En duelo de patadas desde el fondo, con un Carreras sólido para Los Pumas, contaron con un segunda línea que hace todo, Etzebeth, quien la ganó ágilmente de aire, se la pasó a Jantjies -ya les provocaba problemas a Jaguares con Lions en el Super Rugby-, éste le metió un pase con el pie de 40 metros a Fassi, quien además la agarró con una mano para correr por la línea y apoyar.

Antes, en la única jugada de manos de ataque del seleccionado, Cancelliere -había reemplazado temporariamente a Carreras- no encontró a Delguy en el pase y Reinach interceptó para dirigirse casi sin barreras al ingoal. Sudáfrica había hecho todo simple, sobre todo con el pie, y presentado su habitual defensa impenetrable. Así, el seleccionado solo había podido anotar con tres penales de Sánchez.

Los Pumas, a esta altura, ya habían metido cambios pero nada cambiaba en un equipo que no le encontraba la vuelta al partido. Atacar por tierra no podía porque chocaba con la pared verde. De aire no intentaba. No había sido un buen partido nacional y se decantaba el resultado… Hendricks, debutante en Sudáfrica, decoró con try al final.

