Liderazgo femenino, sustentabilidad y tecnología

El encuentro «Líderes TV Fórum Mujeres América Latina 2021» se realizó con la participación de más de 1.500 personas de 10 países, del evento en vivo en el que 24 líderes de la región compartieron sus experiencias en el mundo corporativo. En el panel discutieron sobre los beneficios de la diversidad para las organizaciones, desde la perspectiva del liderazgo femenino.

En la segunda edición del Líderes TV Fórum Mujeres América Latina se habló de los temas más relevantes en los negocios de diferentes áreas y sectores, con la certeza de que a mayor inclusión de las mujeres en espacios de responsabilidades y poder, mejores serán los resultados operativos de las organizaciones.

«La pandemia nos enfrentó a un cambio de paradigma en el rol de las mujeres empresarias y corporativas, acelerando su integración. En tiempos de incertidumbre, no controlamos lo que nos sucede pero sí podemos actuar adecuadamente ante los hechos, con responsabilidad, empatía, de manera sustentable y aprovechando el potencial que nos ofrece la tecnología y el home office», dijo Cecilia Luchía-Puig, Directora de Líderes TV y Mañana Profesional, para dar inicio al evento desde el Buenos Aires Sheraton Hotel & Convention Center.

A continuación, Verónica Pérez Vinacchia, Directora Área de Recursos Humanos de Marriott International para Centroamérica y Sudamérica, expresó: ”Nuestra cultura TakeCare y el compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión manifiestan nuestra manera de relacionarnos diariamente con las personas. Desde nuestra subregión, Centroamérica y Sudamérica, nos sentimos muy comprometidos con la diversificación del liderazgo para lograr durante los próximos años una paridad de género relevante en puestos ejecutivos”.

El primer panel del evento fue sobre sustentabilidad y las oradoras discutieron el nuevo paradigma que atraviesa a las empresas en este sentido. “No basta con exigir, hay que construir en conjunto, con nuestra orientación técnica y científica para beneficio de la sociedad”, dijo Patricia Iglecias, Directora y Presidente de CETESB, la principal agencia ambiental de San Pablo, y agregó: “Sustentabilidad es sinónimo de eficiencia”.

Cecilia Luchía-Puig, directora de Líderes TV y Mañana Profesional; Patricia Iglecias Pre de CETESB (desde San Pablo y en pantalla); Mariana Petrina, directora de Comunicación, Asuntos Públicos, Sustentabilidad de L’Oréal Argentina; Alicia Dickenstein, doctora en Ciencias Matemáticas y Premio L’Oreal UNESCO; y Alejandra Cámara, directora de Genesis.

“Hace 10 años venimos con una transformación profunda en la producción y en la distribución de nuestros productos. Logramos reducir en un 77% las emisiones de gases que generamos y sin embargo evolucionamos un 38% en el negocio. Se puede ser una empresa más responsable, con menor impacto en el medio ambiente, y seguir creciendo”, relató Mariana Petrina, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L’Oréal Argentina.

Por su parte, Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica, habló sobre el rol femenino en las posiciones de liderazgo corporativas: “Para acceder a estos cargos se necesita a una mujer que se anime a dar pasos importantes y también un buen ecosistema de la organización. Hoy, las mujeres de latinoamérica tenemos una oportunidad única”.

Priscilla Cortezze, Directora de Comunicaciones de Volkswagen Brasil y América del Sur, destacó que la diversidad es uno de los principales objetivos de la compañía: “El 10% de los trabajadores dentro de la industria son mujeres y el 22% de los empleados de la gerencia de la empresa también son mujeres”. Rubia Sammarco, Head of PR and Communication at Pirelli Latin America coincidió que la diversidad es un factor clave para la continuidad y la innovación del mundo “post pandemia”.

“Cuantas más mujeres haya en posiciones de decisión hay más probabilidades de tener mejor rentabilidad”, agregó María Laura García, Gerente de Talento y Comunicaciones en Tecpetrol, “hay que aplicar la diversidad y eso incluye tanto el género como las edades”.

En el tercer panel, “Tecnología, telecomunicaciones y dinero”, se habló sobre los desafíos que implicó el desarrollo acelerado de la digitalización de los consumidores a partir de la pandemia. Además, se discutió el rol de los medios de comunicación en un contexto de crisis y sobreinformación. “Las comunicaciones cambiaron con Internet. Ahora cada uno de nosotros es un productor de contenidos. Más que nunca, son herramientas de poder”, sostuvo Vera Magalhães, Conductora de Roda VIVA en la TV Cultura.

Silvana Cataldo, Gerente Senior de Estrategia de Marca y Entretenimiento de Telecom Argentina, destacó el rol del 5G en este sentido, ya que “implica una transformación tecnológica muy grande, es entendido como una plataforma habilitadora que nos va a permitir nuevos servicios, como autos y casas conectadas”. Por su parte, Clarisa Estol, CFO & COO de Ank y Directora de Biomakers, agregó que el desarrollo del sector y de los smartphones posibilitaron el uso del dinero virtual, al que los usuarios se acostumbraron.

