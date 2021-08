Herrera Ahuad destacó el arribo del Turismo Carretera “porque las inversiones quedan para el campeonato zonal” y defendió las habilitaciones en ese deporte con una mirada hacia “los trabajadores que viven de la actividad”

El mandatario misionero sostuvo que la sociedad misionera demuestra que puede realizar diferentes tipos de eventos, “porque aprendió en la pandemia a realizarlos con seguridad sanitaria”. Reiteró que el automovilismo federado fue uno de los primeros en habilitarse, “porque los mecánicos necesitaban un ingreso seguro” y aclaró que las categorías que llegan a la provincia, “requiere de inversiones que después quedan en los diferentes escenarios de Misiones”.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad supervisó este viernes, el avance de la puesta a punto del autódromo de Posadas para el desembarco del Turismo Carretera; y reafirmó su compromiso con la actividad automovilística y el impacto económico que provoca la apertura de la actividad en Misiones.

Durante la presentación en sociedad de la prueba y la confirmación de que las entradas estarán disponibles a partir del martes 17 de agosto, (para un limitado cupo de 2000 personas), el mandatario argumentó la decisión de habilitar la llegada de la categoría más popular del automovilismo nacional, “en el desafío de mostrar que aprendimos y evolucionamos en la pandemia con la realización de eventos con seguridad sanitaria”.

El jefe del Poder Ejecutivo aclaró que toda “la inversión que se hizo en el autódromo de Posadas, es para que lo pueda disfrutar el automovilismo zonal” y defendió su postura de habilitar la actividad tuerca federada en la provincia, “porque primó la responsabilidad y el trabajo de cientos y cientos de mecánicos, ayudantes, trabajadores que viven de esta actividad”.

Dijo Herrera que, para el gobierno, “es muy importante demostrar la capacidad que tiene la provincia para hacer este tipo de actividades. Eso nos va a dar la posibilidad de poder mostrarle a las otras actividades que se van a suceder al automovilismo, porque se viene una velada boxística muy importante en la provincia y que la vamos a realizar con público y con medios nacionales acá en Posadas, y vamos a demostrar la capacidad como la que hemos tenido de mantener la salud y la economía en un equilibrio”.

Insistió Herrera que “la sociedad misionera puede realizar tranquilamente todas sus actividades sociales, culturales, deportivas y económicas, con seguridad sanitaria y que hemos aprendido y evolucionado en esta pandemia. Y ese aprendizaje lo comenzamos a poner en práctica, con la apertura de las diferentes actividades”.

Impacto económico

Para el mandatario, el arribo del Turismo Carretera a Posadas tiene implicancias económicas, por el movimiento que genera, “en una provincia que necesita de la actividad turística. De todas maneras, en Misiones, las actividades económicas nunca estuvieron restringidas y en las actividades sociales, siempre se tuvo ese paulatino incremento de mayor cantidad de gente. Nunca nos fuimos para atrás, siempre para adelante y esta es una gran oportunidad”.

También defendió la medida de apoyar al automovilismo, por encima de otros deportes cuyos protocolos todavía aguardan autorización para habilitar al público, “porque en esta actividad hay más de 70 autos en el zonal, más de 70 kartings, sumado a los de rally, las motos y teníamos casi 150 mecánicos parados, que viven de esto. Por eso fue la primera actividad en la que tratamos de que todas esas familias, vuelvan a tener un ingreso seguro”.

Aunque no lo mencionó directamente, Herrera sobrevoló la clausura al autódromo de Posadas, cuando meses atrás se detectó el desborde de público, muy por encima de lo autorizado. “Lo que ocurrió en el transcurso de este año, que no fue sólo un problema por los protocolos establecidos, sino una falta de respeto a esos mecánicos que viven de esto. Esto no afectó al Gobierno, sino que perjudicaron a muchos que cumplieron con todas las cuestiones que como corresponden, lo habíamos firmado y en esto somos muy serios”.

Enseguida se refirió a la decisión de intervenir el Automóvil Club Misiones y la decisión política de ayudar a la actividad. “Cuando le dimos una vuelta de rosca a esta cuestión, nosotros decidimos a ayudar y acompañar a los clubes de automovilismo y les pedimos que se fortalezca la actividad local, el famoso zonal. Si no logramos eso es muy difícil que logremos establecer ese objetivo de superación que tenemos”.

“Estas obras en el autódromo están pensadas y fuertemente dirigidas a nuestro automovilismo zonal”, subrayó.

Se alarga la temporada de invierno

Por su parte, el ministro de turismo de la provincia, José María Arrúa, celebró la llegada del Turismo Carretera en esta fecha (20, 21 y 22 de agosto), “porque va a estirar nuestra temporada de julio de nuestras vacaciones de invierno. Ahora viene el fin de semana largo del 15, 16 y 17 de agosto y la próxima semana en toda la zona sur, va a generar un movimiento importante de misioneros que se van a mover hacia Posadas”.

Agregó que el Turismo Carretera, “es una categoría que permite la promoción de la ciudad de Posadas, poniéndola en el escenario de eventos y el movimiento que se genera dentro del sector turístico que ubican a la ciudad como la segunda que recibe público en el país, después de San Juan”.

Indicó el funcionario que “encontrarse en Misiones con esta normalidad diferente a la del resto del país, es un diferencial. Por eso llegarán más actividades deportivas y culturales y de alguna manera empezamos a caminar hacia la recuperación de la actividad, con generación del circuito económico que permitirá tener empleo para muchas familias están esperando en el segmento del turismo de reuniones, de eventos y congresos”.

D.G.-EP