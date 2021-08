El representante de los empleados de comercio de Posadas se mostró en contra de la obligación de estar vacunados para seguir trabajando

Ante la posibilidad de exigir a los trabajadores de vacunarse para mantener su puesto de trabajo el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Agustín Gómez, comentó este viernes que debería haber una concientización y una explicación de parte de los jefes y del Gobierno de la Nación en cuanto al por que deben vacunarse. Sin embargo, sí consideró importante la responsabilidad de cuidar a los demás trabajadores con la aplicación de ambas dosis, pero no deberían ser “castigados con el bolsillo”.

El desacuerdo al debate a nivel nacional, según Gómez gira en torno entonces a la medida de no permitir el ingreso al trabajo o no pagar los sueldos. Si bien, cabe mencionar la presente inflación que está afectando a la economía desde hace meses, al sumar esta cuestión el entrevistado cree que “ese no es el camino”.

Teniendo en cuenta que todavía no es una obligación la Confederación Económica de Misiones se mostró a favor de exigir la vacuna, pero la medida que se está debatiendo entre opiniones y se encuentra en estudio, promete reavivar controversias con los sectores antivacunas, sobre todo en el sindicalismo, acerca de si la potestad sancionatoria frente a una política sanitaria puede ser transferida a los privados o deber ser únicamente centralizada por el Estado.

Por su parte, se habló de generar una mayor conciencia a nivel país en cuanto a la vacunación y desde el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La norma debería guiar a los empleadores para lidiar con casos en los que un dependiente optare por no vacunarse pese a formar parte de los segmentos de la población alcanzados por el proceso de inmunización organizado por el Gobierno y las administraciones locales: tanto si el trabajador expusiera ese argumento para no presentarse a realizar sus tareas como si quisiera acudir a su puesto laboral y el empresario quisiese impedirlo por considerarlo un riesgo.

