Marcelo Dziewa. presidente de la cooperativa agrícola y ganadera de Gobernador Roca, relató cómo la Red YVÁ que nuclea a productores hortícolas, logró consolidarse como modelo en la región para acercar los productos agrícolas a la mesa de los consumidores y otorgar una alternativa de empaquetamiento a los productores misioneros.

El centro de empaque de la Red YVÁ logró articular cooperativas agrícolas de Gobernador Roca, San Ignacio y Apóstoles con organizaciones barriales y sindicales de Posadas y Garupá, que se organizaron a comienzos de la pandemia para facilitar el acceso a verduras y frutas frescas, a buenos precios. Lograron organizar una red de intermediación comercial solidaria que se consolida y crece, sumando productores, y nodos de distribución.

En este sentido Dziewa aseguró que, “surgió justamente con la pandemia. Teníamos en la cooperativa varios productores, que decían que tenían que tirar sus verduras porque no tenían salida, no podían venir a Posadas, no podían hacer ningún tipo de ventas. Entonces, surgió la posibilidad de armar los bolsos en la cooperativa, y gracias a organizaciones, barriales y sindicales, en Posadas lograron vender el producto a ellos. Entonces lo charlamos con los productores, quienes estuvieron de acuerdo, pero nos faltaba el móvil. Fuimos a hablar con el intendente de gobernador Roca, quien nos ofreció el camión y nos presta desde el año pasado hasta hoy. Con llevar el producto desde la cooperativa hasta la red YVÁ, la red de empaque, donde se arman los bolsos y se entregan al consumidor que lo desee”.

La experiencia de YVÁ, tiene como rasgo el trabajo en red entre Municipios, Estado Provincial y Nacional, con organizaciones campesina, cooperativas, sociales y sindicales, permitiendo dar una respuesta rápida en el peor momento de la emergencia sanitaria.

Para los productores de la región, esta fue una oportunidad para afrontar la problemática que trajo aparejada la pandemia, aunque el tema de la logística fue lo más difícil, pudieron salir adelante, “nos cuesta a nosotros y les ha costado a los productores, así que hoy por hoy en la Red YVÁ están más de 20 nodos, los cuales son los que levantan los pedidos directamente con el consumidor. La cooperativa es el único intermediario que tienen”.

Dziewa reconoció que, gracias a este trabajo, “los productores, reciben un precio totalmente justo, y por ahí un poquito más de lo que le pagan algunos de lo que llevan la mercadería a Posadas, lo hacemos directamente del productor a la mesa del consumidor. Es un modelo muy moderno”.

La empaquetadora el jueves recibió la visita del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, quien había destacado el modelo, asegurando que, “se está tomando como ejemplo en el país esta forma de trabajo, de como un mercado de cercanía del productor y del consumidor tendrían que estar más cerca, entonces, nosotros como intermediarios lo estamos tratando de hacer”.

La idea no es ser competencia de la Feria Franca

Con el regreso de las Ferias Francas, este sistema continúo vigente, pero Dziewa remarcó que “tenemos productores que son feriantes y que también participan dentro de esta red, entonces el modelo de feria franca es algo muy bueno, que está muy bien instalado, no queremos hacerle competencia a ello. Lo que queremos hacer es llegar a la mesa del consumidor, a la casa del consumidor”.

Actualmente entre 25 y 30 productores abastecen a la empaquetadora de distintas verduras. Que se clasifican en “bolso verde que contiene lechuga, perejil cebollita, repollo. Después está el bolso pesado que le incluimos la batata, la mandioca pelada, después la bolsa de frutas, de cítricos, donde hay pomelos, mandarinas, naranjas”.

El centro de empaque en números

Durante 2020 se distribuyeron en este esquema 43.000 mazos de distintas hortalizas de hoja, casi 10.000 de hortalizas de raíz; 10.500 kilos de hortalizas de fruto, 7.200 docenas de citrus; cerca de 1.500 frascos de conservas y dulces; entre otros productos como huevo, yerba, fécula de mandioca, queso. Son casi de 3.000.000 de pesos que durante el 2020 que se distribuyeron entre los productores. Durante 2021, las entregas siguen semanalmente sin pausa, y se han sumado nuevos nodos, duplicando el movimiento semanal con respecto al 2020.



