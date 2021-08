Alberto Fernández, sobre la fiesta en Olivos: “No debió haberse hecho y lo lamento”

Alberto Fernández dio declaraciones sobre la fiesta en Olivos durante el acto que encabeza en la ciudad bonaerense de Olavarría sobre la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas.

El mandatario participó en un evento junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Allí, luego de varios anuncios sobre la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas, y la entrega de los certificados en trámite de las jubilaciones por tareas de cuidado, el presidente dio declaraciones respecto a las reuniones en Olivos.

“Quiero reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo que decir. Los pibes que me conocen, dicen que no soy una careta. Nunca dejé de dar la cara” inició Alberto Fernández.

Anteriormente, en la mañana de hoy, Santiago Cafiero admitió que el mandatario participó del cumpleaños de la primera dama en la residencia presidencial durante el aislamiento estricto y dijo que “se cometió un error que no debería haber pasado y estuvo mal”.

Cafiero sobre la foto en Olivos: “Fue un error que no debería haber pasado y estuvo mal”https://t.co/0XZeNLQxep — misionesonline.net (@misionesonline) August 13, 2021

También, Sergio Massa se refirió durante el acto a las críticas que recibió el presidente “En estos días de tanta descalificación, debatamos idea. contestemos con amor, con propuestas, pensando en la Argentina que queremos para cuando terminemos de salir de la pandemia. Porque de esta también vamos a salir, vamos a volver”.

Durante la conferencia de prensa desde Olavarría, Fernández dijo que durante la pandemia a Olivos “iba gente que tenía problemas y necesitaban ser oídos, eso me llevó a un vértigo que me hizo tener reuniones con cientos de personas”.

“Alguna vez llegó un pedido para ver quienes ingresaban a Olivos y lo hicimos público. Nada debo ocultar de mi vida personal”, aclaró.

En un acto que estaba previsto para las 15 y comenzó casi dos horas después en la ciudad bonaerense de Olavarría el presidente inició su discurso manifestando “Quiero reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo que decir. Los pibes que me conocen, dicen que no soy una careta. Nunca dejé de dar la cara”.

Luego remarcó “Yo le pedí a muchos a los argentinos que nos acompañaran a cuidarnos para preservar la salud de todos”.

“Todos esos meses me quede trabajando en Olivos. Olivos se convirtió casi en una ciudad. Iban los gobernadores, diputados, empresarios, actores, gente que tenía problemas y que necesitaban ser oídos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, tuve con cientos de personas continuó el presidente.

Asimismo, aseguró que las imágenes difundidas son un claro ejemplo de que “no ocultan nada” y que, de no haber sido por decisión de la familia, el hecho no se hubiese vuelto público.

“Nunca ocultamos nada, hicimos público quienes fueron a Olivos. El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve” manifestó.

Sobre el cumpleaños de su esposa Fabiola, indicó que “El 14 de julio Fabiola convocó a sus amigos a un brindis, que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido. Mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidado que evidentemente no los tuve”.

“Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”, cerró.

