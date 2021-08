Leandro Bolmaro se incorpora a Minnesota Timberwolves. El lunes llegaría a Estados Unidos, fue elegido en el Draft 2020.

El argentino Leandro Bolmaro fue elegido por los New York Knicks en el puesto número 23 del Draft de 2020 y traspasado inmediatamente a los Timberwolves, que deseaban contar con sus servicios. De todos modos, la última temporada continuó en el Barcelona, donde promedió 6.4 puntos, 1.8 asistencia y 1.5 rebote en 15.5 minutos en la Liga ACB. Su crecimiento se notó en playoffs, con números que treparon a 7.9, 1.9 y 1.6 en 17.5 minutos. En Euroliga aportó 2.9 puntos, 1.3 pase gol y 1.1 recobre en 10 minutos, pero en el Final Four, durante los dos partidos más importantes del año, jugó 23 minutos.

En Minnesota le hicieron un seguimiento a lo largo del año. Y el citado Prigioni, ex integrante de la Generación Dorada, participó en Las Vegas de la preparación de la selección argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que tuvo oportunidad de acompañarlo en el día a día y contarle qué espera la franquicia de sus aptitudes.

El externo, de 20 años, pagaría la cláusula de salida que tienen en el club blaugrana, que asciende a 900.000 euros. Y firmaría por tres temporadas con los Timberwolves. Cuenta con el respaldo de Prigioni y de Gersson Rosas, máximo responsable de las operaciones, que confían en su progreso, versatilidad, gran capacidad ofensiva y personalidad, que no se condice con lo que es fuera de la cancha; muy tranquilo, pero se transforma con el balón.

El propio Rosas había sido contundente cuando se refirió al trabajo que está llevando a cabo la organización para potenciar el equipo para la 2021-2022. “Tenemos un jugador que seleccionamos el año pasado que vendrá el año que viene”, fueron las palabras que utilizó el directivo colombiano en el podcast Cake Show. Ese jugador era Bolmaro, quien pasó por la ciudad en julio para sumergirse en los detalles de cómo será su adaptación y todo indica que formará parte del roster de cara a la temporada 2021/2022.

Leandro Bolmaro, cuando fue elegido en el Draft 2020.

“Es un jugador muy bueno a campo abierto y tiene una muy buena visión para encontrar a sus compañeros en transición. Mejoró mucho su tiro de tres puntos, también el midrange y el tiro corto tras pique se convirtió en confiable. También creció organizando a su equipo, sabiendo adonde tiene que pasar el balón y corriendo las ofensivas. Defensivamente es una bestia, un jugador que puede agarrar al rival por toda la cancha con un despliegue físico muy bueno. El futuro de Lea es muy, muy bueno, lo había analizado Prigioni«.

Bolmaro sería el cuarto jugador argentino activo en la NBA: se suma a Facundo Campazzo, (Denver Nuggets), Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder) y Luca Vildoza (New York Knicks). Aunque los dos últimos no tienen sus contratos garantizados. Y el base no pudo exhibir su potencial en la Liga de Verano, dado que se lesionó.

Fuente: Infobae

