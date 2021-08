La Conmebol que rige el fútbol sudamericano dio a conocer la triple fecha FIFA de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

A comienzos de septiembre, se desarrollarán las tres fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. El clásico entre Argentina y Brasil es un partido que se reprogramó para dicho mes debido a que en el momento en el que se tuvo que jugar, la pandemia del coronavirus no lo permitió.

El primer partido se llevará adelante el jueves 2 de septiembre partido en el que la Albiceleste visitará a Venezuela por la fecha 9. Luego, el domingo 5 de septiembre, Argentina visitará a Brasil en San Pablo por la fecha 6 (la reprogramada por Covid).

La Albiceleste y la Verde Amarela se enfrentaron por última vez en la gran final de la Copa América en el estadio Maracaná en el partido en el que Messi se sacó un enorme peso de encima y pudo coronarse con su país.

Finalmente, el último encuentro de la triple fecha FIFA será ante Bolivia de local el jueves 9 de septiembre por la fecha 10. Si Argentina logra sumar seis puntos de nueve, prácticamente ya estará clasificado al Mundial.

En lo que va de las Eliminatorias, los dirigidos por Lionel Scaloni están invictos ya que lograron ganar tres partidos: 1 a 0 ante Ecuador, 2 a 1 frente a Bolivia, 2 a 0 ante Perú; y empató en tres ocasiones: 1 a 1 ante Paraguay y Chile, 2 a 2 frente a Colombia.

Fixture de la triple fecha FIFA

Jueves 2 de septiembre: Venezuela vs. Argentina / Perú vs. Uruguay / Bolivia vs. Colombia / Chile vs. Brasil / Ecuador vs. Paraguay

Domingo 5 de septiembre: Brasil vs. Argentina / Ecuador vs. Chile / Paraguay vs. Colombia / Perú vs. Venezuela / Uruguay vs. Bolivia

Jueves 9 de septiembre: Brasil vs. Perú / Argentina vs. Bolivia / Colombia vs. Chile / Uruguay vs. Ecuador / Paraguay vs. Venezuela

Comunicado completo de la FIFA:

El Bureau del Consejo de la FIFA ha aprobado un cambio al calendario internacional masculino para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Tras el aplazamiento de los partidos de los clasificatorios sudamericanos para la Copa Mundial de la FIFA 2022™ que debían disputarse en marzo de 2021, la CONMEBOL solicitó que los dos partidos afectados se recuperen estableciendo tres jornadas de partido en los periodos de septiembre y octubre de 2021 y añadiendo tres días de cesión adicionales.

Teniendo en cuenta las circunstancias específicas a las que se enfrenta, el Bureau del Consejo decidió, de forma excepcional y sólo para Sudamérica, facilitar la disputa de un partido adicional en cada una de estas ventanas, añadiendo dos días adicionales de cesión.

La adición de dos días garantizará suficiente tiempo de descanso y preparación entre partidos, teniendo en cuenta las largas distancias tanto desde otros continentes como dentro de Sudamérica que deben cubrir los jugadores. De este modo, se protege su salud, se mitigan los posibles efectos negativos de este intenso calendario y se garantiza al mismo tiempo la deportividad de la competición, así como un retorno más rápido a sus clubes de los jugadores involucrados.

Estas son las cláusulas sobre la Selección Argentina que Messi exigió en el contrato con el PSGhttps://t.co/yf6uSWsW1R pic.twitter.com/2LBQq239MY — misionesonline.net (@misionesonline) August 10, 2021

IR-EP