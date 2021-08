Jubilado se llevó más de 4 millones de pesos en la Poceada Misionera: “Recuperé la suerte después de 40 años”

Es jubilado uno de los ganadores de la Quiniela Poceada Misionera, que debe compartir el premio de 8.941.018 pesos con otro apostador. El hombre, que hizo su jugada en la Agencia N° 297 (vendedor N° 006), de Posadas, y se llevará 4.425.803,71 pesos, admitió que, prácticamente, no pudo dormir por la ansiedad que le causó la noticia.

Contó que controló su ticket mientras escuchaba el sorteo por radio porque “tengo una tele muy vieja que no agarra la señal de Canal 12, así que ahora voy a poder comprarme una. Porque los gustos hay que darse. Cuando nos vamos, llevamos solo lo puesto”.

Juega a la Poceada desde que su reedición, en 2017, combinando los años de nacimiento y fechas de cumpleaños de la familia. Con lo que ganó “voy a arreglar la casa, que está muy deteriorada. No me puse nervioso porque, por lo general, soy muy tranquilo. Mi lema de siempre es que ´la plata va y viene, lo material se recupera, pero el cariño que se va, no se recupera´”.

Aseguró que “voy a seguir jugando. Esta mañana ya hice una jugada de la Mini Poceada porque estoy teniendo suerte, al menos voy recuperando el dinero empleado, salvando las boletas”.

El afortunado sostuvo que recuperó la suerte después de más de 40 años. “Trabajaba en las oficinas de la empresa Heller y pagaba una rifa de Santa Fe en forma mensual. Cuando falleció mi mamá, no pude pagarla, y justo en ese mes salieron todos mis números, pero como no aboné, la perdí. Ahora se volvió realidad”.

El pozo estimado para el sorteo matutino de este viernes 6 de agosto es de 2.900.000 pesos.

