Ghosting: ¿Alguna vez te dejaron de contestar los mensajes o te clavaron el visto para siempre?

La “clavada de visto” se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente sobre todo en aquellos que sin mediar explicación deciden cortar abrupramente el vínculo respaldándose a través de la virtualidad (Ghosting). La necesidad de conocer términos como responsabilidad afectiva es clave para las relaciones en época de redes sociales para no generar daños emocionales graves.

Quizás te ha pasado alguna vez: conoces a alguien, intercambias números de teléfono, tienes varias citas, empiezas una relación, todo parece ir bien y de repente; silencio. Sin previo aviso, esa persona deja de contestar tus mensajes de texto y tus llamadas. Simplemente desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación.

“Me clavó el visto” suele oírse de quiénes no comprenden por qué del otro lado han decidido ignorarlos/as, situación que no solo provoca angustia, impotencia y la necesidad de insistir en saber el porqué de esas actitudes dañinas.

Cuántas veces hemos escuchado a personas quejarse de que no han sido etiquetadas por su pareja, que este/a no postea fotos de ambos, no likean o no comentan publicaciones. Al parecer las actitudes que tomamos en redes sociales hoy se ha vuelto parte de asumir una relación interpersonal. Dentro de ese amplio espectro de comportamientos en redes sociales se asoma al plano el “Ghosting” que sin dudas genera un quiebre emocional en la persona ignorada.

Si has vivido algo parecido has sido víctima de lo que en inglés llaman ghosting, palabra que se traduciría como «hacerse el fantasma» y que ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos, siendo elegida como uno de los vocablos de 2015 por el diccionario británico Collins.

Las plataformas virtuales se han convertido hoy en la mayoría de las relaciones en una herramienta determinante. La preocupación de exponer en ellas que estamos en pareja deviene además en innumerables patrones de comportamiento que pueden provocar la ruptura. Ser ignorados a través de las mismas hoy se ha vuelto en una acción de rechazo que afecta directamente la salud emocional.

Si bien el acabar una relación de la noche a la mañana, cortando todo tipo de comunicación, no es nada nuevo, según los expertos las nuevas tecnologías han hecho que ahora sea una práctica más común.

La importancia de la responsabilidad afectiva

La responsabilidad afectiva significa tener presente que todo acto tiene sus consecuencias y uno debe hacerse cargo de ellas. La responsabilidad afectiva, en este sentido, implica que, si uno está en relación con otra u otras personas, todo acto que realice va a tener una consecuencia en esa o en esas personas. Tiene que ver con la empatía”, explica Vivián Dufau, sexóloga y terapeuta sexual.

Mientras que la especialista lexandra Kohan, quien es psicoanalista, resalta que ser responsable es distinto a ser culpable. “Ser responsable es muy distinto a ser culpable. Que alguien sea responsable no lo hace el culpable o el causante. La responsabilidad nos permite asumirnos como sujetos activos y no meros objetos del arbitrio y del poder que nosotros mismos le damos al otro”, explica Alexandra Kohan.

Cabe señalar que es importante que cada persona conozca y acepte sus características y limitaciones en el plano emocional, para ser responsable sin culpa.

La también educadora y consejera dijo que “las nuevas tecnologías envuelven a los usuarios de las redes sociales en relaciones donde prevalece la falta de responsabilidad afectiva y de ética, con una alta dosis de toxicidad y carencia de reglas”.

En una época en la que muchas relaciones de pareja empiezan a través de páginas de internet y de aplicaciones para celulares, el ghosting es algo a lo que cada vez más personas deben hacerle frente.

Un ejemplo de no tener responsabilidad emocional o que no has sido responsable de tus acciones es el ghosting.

Esta práctica puede definirse como la finalización unilateral de una relación afectiva sin avisar ni dar explicaciones. La persona que corta el vínculo, lo hace evitando afrontar la instancia de ruptura, simplemente bloquea todo contacto con la pareja.

Este tipo de práctica deja en evidencia la falta de comunicación y de cuidado por el otro y sus sentimientos. Se rompe un vínculo simplemente desapareciendo —como un fantasma—, sin dar explicaciones ni demostrar interés ni preocupación por la otra u otras personas.

Es importante es desnaturalizar estás prácticas cuestionarlas y construir, a través del respeto y el cuidado por el otro, vínculos más sanos en adelante.

Cuidado, respeto, empatía, son conceptos que están directamente asociados a la responsabilidad emocional.

Un vínculo sano se construye desde el amar y aceptar al otro como es. Construyendo la relación desde el diálogo de las emociones, eligiendo, día a día, al otro. El amor para toda la vida no se puede garantizar, pero sí asumir la responsabilidad y el compromiso de respetar y cuidar las emociones propias y del otro.

