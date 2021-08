Esta tarde se realizó una capacitación sobre RCP (Resucitación Cardio Pulmonar), en la zona de la Cascada de la Costanera de Posadas, la actividad estuvo a cargo de los bomberos voluntarios de Posadas e Iguazú y el ministerio de salud pública de la provincia. Los posadeños pudieron practicar las maniobras con muñecos apostados en el lugar.



En este sentido, Pablo Alfonso, jefe de bomberos voluntarios, señaló que, “Nos reunimos con la gente de Bomberos voluntarios de Posadas e Iguazú, junto al ministerio de salud de la provincia para realizar una capacitación sobre técnicas de RCP y un poco de prevención de accidentes domésticos”.

Alfonso también reconoció que es importante que la sociedad sepa sobre estas maniobras, porque “el primero que va a venir a ayudarnos cuando necesitamos es quien está más cerca, no va a ser ni la ambulancia ni el bombero. Hasta que llegue el sistema de emergencia, va a ser la persona que tenés cerca la que te va a poder ayudar, a salvar tu vida. Esa es la importancia de conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar, las maniobras de Heimlich, son maniobras importantes que en cualquier momento pueden salvar la vida de otras personas”.

Durante la actividad se respetaron los protocolos de distanciamiento, uso de barbijo y alcohol, y la gente que transitaba por el lugar pudo practicar con los muñecos que estaban en el lugar, mientras eran asesorados por bomberos voluntarios o por personal de salud, que, “le va a enseñar y le va a corregir los posibles errores que va teniendo, cosa de que salga de acá con una idea de cómo se realiza la técnica.”, remarcó el bombero.

Por su parte, Alejandro Guerrero, jefe de coordinación provincial de programas de RCP, señaló que esta es la primera, “actividad que hacemos abierta a todo el público, con el tema de la pandemia estuvimos muy restringidos con este tipo de actividades y, la idea es enseñar las primeras acciones que una persona tiene que saber, para actuar cuando se encuentra con una persona que se cayó en la vía pública”.

Cómo actuar ante una persona que se cae de repente

“Ninguna de las personas que aparecen caídas en la vía pública, tiene un cartel que dice me paso tal cosa. Por eso es importante conocer estas maniobras, para saber que tengo que hacer, que no tengo que hacer y como tengo que actuar allí, hasta que llegue la ambulancia”, resaltó Guerrero.

Lo primero que se debe hacer es dar aviso al 107, y lo segundo es ver si el lugar es seguro, por ejemplo, si es en la calle parar el tránsito, también verificar si no hay cables de electricidad cerca, etc. Una vez que ya se hicieron estos pasos, recién se puede proceder a acercarse a la persona.

Lo primeros es acercarse, “por los pies, arrodillarse a una distancia prudencial, hablarle a la persona. Tomarle de los hombros y moverlo de arriba hacia abajo. Lo mejor que puede pasar es que la persona le responda. Si la persona responde, hay que tomar del brazo y girarlo hacia la izquierda en una posición de recuperación”, indicó el profesional médico.

Pero si la persona no responde, allí se debe, “evaluar el color de la piel, si la ve que está violeta, y observa que el tórax no se mueve. Puede decidir si el corazón late o no, si decide que eso no ocurre puede colocar la mano con la que escribe en el centro del tórax, y con la otra arriba, trabar la articulación del codo, y en esa posición le larga todo el peso del cuerpo, hundiendo el tórax. Y permite que se expanda. Y ahí empieza lo más rápido que pueda”.

La sugerencia es que la velocidad del masaje cardiaco sea de 120 compresiones por minuto, hasta que la persona se recupere, o bien hasta que llegue la ambulancia, y si esto no ocurriera es, hasta que la persona no resista más, o sea se canse. Mientras que “el personal de salud tiene la obligación de hacer este ejercicio durante media hora. La gente de bomberos o la gente común no”, concluyó Guerrero.



C.P.-EP